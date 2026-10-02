ملی پوش جودو ایران که در یک قدمی مدال برنز نتوانست به آن دست پیدا کند گفت: برای کسب مدال طلا آمده بودم، اما شرمنده مردم عزیز کشورم شدم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بربط که با شکست رقبای نامدار و عنوان دارش توانست به مبارزه رده بندی بازی‌های آسیایی راه پیدا کند، در این مورد گفت: تمام تلاشم را کردم که بتوانم طلا بگیرم، اما سخت‌ترین قرعه به من خورده بود.

وی ادامه داد: بعد از این که دو حریف را بردم در سومین بازی با ژاپن مبارزه کردم که در همان لحظات اول او را ایپون کردم، اما داوران علیه ما تصمیم گرفتند و امتیاز کامل را به من ندادند.

مریم بربط در پایان گفت: در مبارزه برای مدال برنز هم تلاشم را کردم که به این مهم برسم، اما نشد و شرمنده مردم عزیز کشورم شدم.



