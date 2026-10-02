باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انتخاباتی که بوی حذف نتانیاهو را می‌دهد + فیلم

احتمال دارد تا نتانیاهو از چرخه قدرت حذف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی غلامی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی در برنامه تلویزیونی گفت: ۷ اکتبر دیگر یک تاریخ نیست؛ سلاح سیاسی مخالفان نتانیاهو است. اپوزیسیون اسرائیل با همین پرونده، ریزش لیکود و حذف نتانیاهو را کلید زده است.

مطالب مرتبط
انتخاباتی که بوی حذف نتانیاهو را می‌دهد + فیلم
young journalists club

حمله روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی به نفوذ لابی اسرائیل در آمریکا؛ چرا واشنگتن برای جنگ‌افروزی‌های تل‌آویو هزینه می‌دهد؟! + فیلم

انتخاباتی که بوی حذف نتانیاهو را می‌دهد + فیلم
young journalists club

روایت یک جنایت جنگی؛ غزه زیر آوار جنگ ناپدید شد + فیلم

انتخاباتی که بوی حذف نتانیاهو را می‌دهد + فیلم
young journalists club

رزمنده‌ای که جلوی تلفات ۲۰ هزار نفری را گرفت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم
۹۴۲

دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۷۸۶

سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم
۷۰۷

عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم
۵۵۱

مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم
۳۲۷

کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha