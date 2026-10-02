\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u06f7 \u0627\u06a9\u062a\u0628\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u06cc\u06a9 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0646\u06cc\u0633\u062a\u061b \u0633\u0644\u0627\u062d \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641\u0627\u0646 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u067e\u0648\u0632\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647\u060c \u0631\u06cc\u0632\u0634 \u0644\u06cc\u06a9\u0648\u062f \u0648 \u062d\u0630\u0641 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0631\u0627 \u06a9\u0644\u06cc\u062f \u0632\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n