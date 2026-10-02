باشگاه خبرنگاران جوان - عربستان با هدف قرار دادن زیرساخت‌های یمن، دامنه حملات خود را گسترش داده و انصارالله نیز در پاسخ، ریاض و تأسیسات انرژی عربستان را وارد دایره اهداف خود کرده است؛ روندی که نشان می‌دهد دامنه جغرافیایی و سطح پاسخ‌های یمن تغییر کرده است.

با این حال، اهمیت یمن تنها به تقابل با عربستان محدود نمی‌شود؛ موقعیت این کشور در کنار باب‌المندب و نقش آن در تجارت و انرژی جهانی، پای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی را به تحولات این کشور باز کرده و هرگونه تشدید درگیری می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای یمن و عربستان داشته باشد.