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انصارالله چگونه به حملات زیرساختی عربستان پاسخ می‌دهد؟ + فیلم

در حالی که انصارالله توان هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی عربستان را نشان داده، حملات ریاض به زیرساخت‌های یمن می‌تواند دامنه تقابل میان دو طرف را گسترده‌تر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عربستان با هدف قرار دادن زیرساخت‌های یمن، دامنه حملات خود را گسترش داده و انصارالله نیز در پاسخ، ریاض و تأسیسات انرژی عربستان را وارد دایره اهداف خود کرده است؛ روندی که نشان می‌دهد دامنه جغرافیایی و سطح پاسخ‌های یمن تغییر کرده است.

با این حال، اهمیت یمن تنها به تقابل با عربستان محدود نمی‌شود؛ موقعیت این کشور در کنار باب‌المندب و نقش آن در تجارت و انرژی جهانی، پای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی را به تحولات این کشور باز کرده و هرگونه تشدید درگیری می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای یمن و عربستان داشته باشد.

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