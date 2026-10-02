باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بهروز افخمی، کارگردان سینما و تلویزیون در برنامه «نردبان» شبکه مستند از نحوه آشنایی خود با شهید سیدمرتضی آوینی، حضور در تلویزیون در روزهای نخست آغاز جنگ تحمیلی و تجربه حضور در آبادانِ محاصره شده گفت.
افخمی با اشاره به نخستین همکاری خود با شهید آوینی اظهار کرد: بعد از اینکه سیدمرتضی آوینی با روستاییان و ایل قشقایی که علیه خان خود شوریده بودند، فیلم ساخته بود، وارد تلویزیون شد. در تلویزیون نیز من در بخش تدوین بودم.
وی ادامه داد: خلاصه، نخستین سریال مستند جنگی را من برای سیدمرتضی آوینی تدوین کردم، که نامش «خانگزیدهها» شد. این مستند درباره روستاییان و عشایری بود که توسط خانهای زمان خود سرکوب میشدند و در جریان ساخت این مستند بود که سیدمرتضی آوینی را شناختم.
روایت افخمی از شب نخست جنگ در تلویزیون
این کارگردان با اشاره به روزهای آغاز جنگ تحمیلی و بمباران فرودگاه مهرآباد گفت: با شروع جنگ تحمیلی هشتساله و بمباران فرودگاه مهرآباد، ما به تلویزیون آمدیم و آن زمان اسلحه برایمان آوردند. شب اول در تلویزیون تفنگ داشتیم و نگهبانی میدادیم.
افخمی افزود: بعدها فهمیدیم محمد لاهوتی، فیلمبردار در همان ساعتها برای مصاحبه با امام خمینی (ره) فرستاده شده بود تا امام (ره) به مردم بگوید دور پادگانها جمع نشوید و پادگانها را محاصره نکنید؛ چون این کودتا نیست، جنگ است.
وی ادامه داد: بعدها معلوم شد آن ساعات، ساعات بحرانی بوده است. گویا سازمان مجاهدین خلق با بهانه کودتای ارتش میخواست مردم را دور پادگانها جمع کند و احتمالاً برنامه بعدی آن، جنگ و تسلط بر پادگانها بوده است.
افخمی درباره اهمیت پخش این پیام امام خمینی (ره) نیز گفت: اگر در همان شب مصاحبه امام (ره) نمیرسید و پخش نمیشد، امکان شروع جنگ پادگانها وجود داشت؛ یعنی حملاتی به داخل پادگانها انجام میشد که میتوانست نتایج فاجعهباری به همراه داشته باشد. من بعدها به عنوان فیلمبردار جنگی با فیلمبردارهای شاخص این حوزه مصاحبه گرفتهام.
وقتی افخمی به آبادان محاصرهشده رفت
افخمی در ادامه با اشاره به حضور خود در آبادان گفت: ما بعد از ۱۰، ۱۱ روز از این ماجرا به سمت آبادان رفتیم، چون یکی از رفقای ما گفت مرکز صداوسیمای آبادان در حال تخلیه شدن است و مدام زیر آتش دشمن قرار دارد. ما هم رفتیم تا تلویزیون آبادان را اداره کنیم.
وی افزود: ما خوشخیال بودیم، چون سه، چهار روز بعد از ورودمان، عراقیها آنتن خسروآباد را زدند و پخش برنامههای تلویزیون در آبادان قطع شد و آنتن به دست عراقیها افتاد.
افخمی با بیان اینکه شرایط آبادان در آن مقطع بهطور کامل قابل مقایسه با تجربههای امروزی از جنگ نیست، اظهار کرد: وقتی وارد آبادان شدیم، محاصره آن دوران برای افرادی که جنگ امروز را دیدهاند، قابل تصور نیست؛ چون تقریباً محاصره آبادان کامل شده بود و چند روز بعد از ورودمان این محاصره کامل شد.
وی ادامه داد: به گونهای بود که دو هفته بعد نمیتوانستیم از جاده خارج شویم و باید از دشت پایین جاده میرفتیم که آن هم زیر آتش دشمن قرار داشت.