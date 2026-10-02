باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پنام‌تاش سرمربی تیم ملی واترپلو ایران پس از شکست در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل ژاپن اظهار کرد: از قبل در این دیدار بازنده نبودیم، اما می‌دانستیم ژاپن یک سر و گردن از همه تیم‌های آسیایی بالاتر است و به همین دلیل پس از شروع بازی وقتی دیدیم آنگونه که برنامه ریزی کرده‌ایم نمی‌توانیم پیش برویم، سعی کردیم انرژی خود برای دیدار مرحله رده بندی مقابل چین ذخیره کنیم، چون واقعا تیم ژاپن تیمی بسیار قوی و قهرمان دوره قبل است و موفق شد تیم قزاقستان را نیز که به فینال بازی‌ها راه یافته در مرحله گروهی با اختلاف ۹ گل، شکست دهد.

او افزود: سعی کردیم برخی کار‌ها را انجام دهیم تا بتوانیم در دیدار فردا، موفق عمل کنیم.

سرمربی تیم ملی واترپلو ایران در پاسخ به این پرسش که ژاپنی‌ها در واترپلو چه مسیری را طی کرده‌اند که تا این حد با سایر تیم‌های آسیایی اختلاف سطح دارند، عنوان کرد: آنها برنامه چندین ساله داشته‌اند و حدود هشت بازیکن آنها در اروپا بازی می‌کنند و سالانه در ژاپن حضور ندارند و زمان حضور در مسابقات یک تا دو ماه دور هم جمع می‌شوند.

پنام‌تاش با اشاره به اینکه ژاپنی‌ها دائما در حال انجام مسابقه هستند و شرایط آنها برای حرکت در مسیر پیشرفت مهیا است، بیان کرد: آنها یک سر و گردن از سایر تیم‌های آسیایی بالاتر هستند.

وی در خصوص دیدار مقابل چین در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا، اظهار کرد: ما متاسفانه دومین دیدار خود در مرحله گروهی مقابل چین را واگذار کردیم و می‌توانستیم در آن دیدار پیروز شویم.

سرمربی تیم ملی واترپلو ایران در ادامه داد: چین تیمی قوی است و ما برنامه ریزی کرده بودیم که در دیدار مرحله گروهی شرایط آنگونه که می‌خواستیم پیش نرفت، اما امیدواریم در دیدار رده بندی فردا با تاکتیک‌های در نظر گرفته شده و رفع اشتباهات، بتوانیم مقابل چین پیروز شویم.