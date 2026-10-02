باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از کودک ۸ ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله در تجمعات شبانه + فیلم

مردم ایران با هر سن و با هر عقیده‌ای پای کار انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تجمعات شبانه از کودک ۸ ساله تا پیرمرد ۸۰ سال حضور دارند. در فیلم زیر بخشی از این روایت را در میدان اقدسیه تهران مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
از کودک ۸ ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

میدانی که در تجمعات شبانه توسط نوجوانان اداره می‌شود + فیلم

از کودک ۸ ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

درد کف پا هنگام اولین قدم‌ها؛ نشانه چیست؟ + فیلم

از کودک ۸ ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم
۹۴۲

دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۷۸۶

سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم
۷۰۷

عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم
۵۵۱

مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم
۳۲۷

کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha