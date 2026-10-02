باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خاکریزی که بانوان عهده‌دار فرماندهی آن هستند + فیلم

غرفه کودک در تجمعات شبانه با مدیریت بانوان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان غرفه کودک در تجمعات شبانه، خاکریز دیگری است که بانوان فرماندهی آن را برعهده دارند.

مطالب مرتبط
خاکریزی که بانوان عهده‌دار فرماندهی آن هستند + فیلم
young journalists club

میدانی که در تجمعات شبانه توسط نوجوانان اداره می‌شود + فیلم

خاکریزی که بانوان عهده‌دار فرماندهی آن هستند + فیلم
young journalists club

دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم

خاکریزی که بانوان عهده‌دار فرماندهی آن هستند + فیلم
young journalists club

درد کف پا هنگام اولین قدم‌ها؛ نشانه چیست؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم
۹۴۲

دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۷۸۶

سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم
۷۰۷

عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم
۵۵۱

مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم
۳۲۷

کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha