\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u063a\u0631\u0641\u0647 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647\u060c \u062e\u0627\u06a9\u0631\u06cc\u0632 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n