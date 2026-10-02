باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت یک ادعای نادرست درباره رهبر معظم انقلاب از زبان مادر همسر شهید ایشان + فیلم

مادر همسر شهید رهبر معظم انقلاب با روایت خاطره‌ای، از مواجهه با سخنان نادرستی درباره آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای ، رهبر معظم انقلاب و تأثیر عاطفی این ماجرا بر خود گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مادر همسر شهید رهبر معظم انقلاب خاطره ای از سخنان ناروا و نادرستی که درباره زندگی رهبر معظم انقلاب شنیده بود روایت کرد.

مطالب مرتبط
روایت یک ادعای نادرست درباره رهبر معظم انقلاب از زبان مادر همسر شهید ایشان + فیلم
young journalists club

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

روایت یک ادعای نادرست درباره رهبر معظم انقلاب از زبان مادر همسر شهید ایشان + فیلم
young journalists club

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

روایت یک ادعای نادرست درباره رهبر معظم انقلاب از زبان مادر همسر شهید ایشان + فیلم
young journalists club

اهدای چفیه متبرک رهبر معظم انقلاب به رزمندگان حزب‌الله لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم
۹۴۲

دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۷۸۶

سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم
۷۰۷

عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم
۵۵۱

مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم
۳۲۷

کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha