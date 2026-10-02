باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه از اعمال تحریمهای جدید علیه جنبش حماس خبر داد. این تحریمها یک رزمنده حماس، دو فرد که ادعا شده جمعآوریکننده کمکهای مالی برای این جنبش هستند و دو نهاد را هدف قرار داده است.
بر این اساس «سلیم عبدالله سلیم الزق» معاون یک گردان در غزه، «فوزی باریقه» و «امل ولید» که مستقر در فرانسه هستند، در فهرست تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
همچنین گفته شده سه نفر در فرانسه و سه نفر در آمریکا به اتهام ارتباط مالی با حماس بازداشت شدهاند.
منبع: وبسایت خزانهداری آمریکا