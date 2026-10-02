باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بازداشت‌های مردم سوریه توسط رژیم تروریستی اسرائیل در جریان عملیات یورش و نفوذ به جنوب این کشور همچنان ادامه دارد. نیرو‌های صهیونیستی روز جمعه در جریان یورش به روستای «معریه» در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا، دو نفر را بازداشت کردند که یکی از آنها بعدا آزاد شد، اما سرنوشت فرد دیگر همچنان نامعلوم است.

خلیل الخطیب، فعال رسانه‌ای از درعا، به روزنامه «القدس العربی» گفت بیش از ۱۰ خودروی نظامی اسرائیلی شبانه وارد روستا شدند. این نیرو‌ها از سمت دشت و از مسیر شمالی موسوم به «جاده الوادی» وارد شده و به سمت چند منطقه مسکونی حرکت کردند و با یورش به خانه‌ها، آنها را تفتیش کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، حدود ۱۲ خودروی نظامی در این عملیات مشارکت داشتند و نیرو‌های اسرائیلی دو نفر از اهالی روستا را بازداشت کردند. یکی از آنها مدت کوتاهی بعد آزاد شد، اما فرد دیگر همچنان در بازداشت است و اطلاعاتی درباره محل نگهداری یا وضعیت او در دست نیست.

بازداشت‌ها تنها به عملیات یورش اخیر محدود نمی‌شود و گزارش‌های محلی از ادامه بازداشت ده‌ها سوری در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل حکایت دارد؛ برخی از آنها بیش از یک سال است که در بازداشت به سر می‌برند.

نور الحسن، فعال رسانه‌ای، به «القدس العربی» گفت نیرو‌های صهیونیستی طی دو ماه گذشته حدود ۱۷ بازداشتی سوری را آزاد کرده‌اند و برخی از این افراد حدود یک سال و سه ماه در بازداشت بوده‌اند.

او افزود یکی از افرادی که اخیراً آزاد شده، از اهالی روستای «طرنجه» در حومه شمالی قنیطره بوده که حدود یک سال و سه ماه در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل نگهداری شده، بدون آنکه اتهامی علیه او مطرح شود.

به گفته الحسن، این فرد در طول دوران بازداشت خود به سه زندان صهیونیستی، یعنی «سدی تیمان»، «عوفر» و «مجیدو»، منتقل شده است. او برآورد کرد حدود ۳۸ بازداشتی سوری همچنان در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند.

به گفته الحسن، شهادت‌های افراد آزادشده از اعمال انواع شکنجه‌های شدید جسمی و روانی علیه بازداشت‌شدگان در دوران حبس حکایت دارد. او افزود برخی از آزادشدگان به‌طور مستقیم درباره جزئیات آنچه بر آنها گذشته صحبت نمی‌کنند، اما شهادت‌هایی که «القدس العربی» به آنها دست یافته، از موارد شکنجه و رفتار خشن در مراکز بازداشت رژیم تروریستی اسرائیل حکایت دارد.

منبع: القدس العربی