باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت رزمنده‌ای که داغ دید، اما برای دفاع از میهن ایستاد + فیلم

بدون تعارف با رزمنده‌ای که علی‌رغم داغ بسیار سنگینی که بر دل داشت، برای دفاع از میهن کمر خم نکرد و ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دون تعارف به سراغ رزمنده ای رفته که در جنگ تحمیلی سوم، داغی بزرگ بر دل داشت، اما ندای دفاع از میهن را پاسخ داد و به انجام وظیفه اش طی جنگ تحمیلی ادامه داد.

مطالب مرتبط
روایت رزمنده‌ای که داغ دید، اما برای دفاع از میهن ایستاد + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با سخنگوی پویش ملی جان‌فدا + فیلم

روایت رزمنده‌ای که داغ دید، اما برای دفاع از میهن ایستاد + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با خانواده سردار عارف + فیلم

روایت رزمنده‌ای که داغ دید، اما برای دفاع از میهن ایستاد + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با بلند قامتان ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم
۱۰۰۴

دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۷۹۶

سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم
۷۳۸

عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم
۵۷۶

مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم
۳۴۴

کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha