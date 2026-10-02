\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648\u0646 \u062a\u0639\u0627\u0631\u0641 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u063a \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc \u0631\u0641\u062a\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0633\u0648\u0645\u060c \u062f\u0627\u063a\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0628\u0631 \u062f\u0644 \u062f\u0627\u0634\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0646\u062f\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u0631\u0627 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0627\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u0627\u0634 \u0637\u06cc \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u062f.\n