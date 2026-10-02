باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پیام یک ایرانی ساکن انگلیس به هموطنان خود + فیلم

یک ایرانی ساکن انگلیس به هموطنان حاضر در تجمعات شبانه پیامی ارسال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام یک ایرانی ساکن انگلیس به هموطنان خود در مورد اهمیت تجمعات شبانه را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
پیام یک ایرانی ساکن انگلیس به هموطنان خود + فیلم
young journalists club

درد کف پا هنگام اولین قدم‌ها؛ نشانه چیست؟ + فیلم

پیام یک ایرانی ساکن انگلیس به هموطنان خود + فیلم
young journalists club

خاکریزی که بانوان عهده‌دار فرماندهی آن هستند + فیلم

پیام یک ایرانی ساکن انگلیس به هموطنان خود + فیلم
young journalists club

از کودک ۸ ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله در تجمعات شبانه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم
۱۰۴۲

دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
روایت یک ادعای نادرست درباره رهبر معظم انقلاب از زبان مادر همسر شهید ایشان + فیلم
۸۸۷

روایت یک ادعای نادرست درباره رهبر معظم انقلاب از زبان مادر همسر شهید ایشان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم
۶۰۱

مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
ترامپ برای کودتا در ایران دست به کار شد + فیلم
۴۴۱

ترامپ برای کودتا در ایران دست به کار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
در حال حاضر انصارالله تا کدام منطقه پیشروی کرده است؟ + فیلم
۴۳۰

در حال حاضر انصارالله تا کدام منطقه پیشروی کرده است؟ + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha