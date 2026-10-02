باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی درباره ماجرای چاقوکشی در پرواز دبی به تلآویو، مدعی شد کمکخلبان این هواپیما مظنون به تأثیرپذیری از ایدئولوژی القاعده است.
به گزارش این شبکه، بازرسان در حال حاضر بر این باورند که مهاجم در اجرای این «حمله تروریستی» بهتنهایی عمل کرده است.
گفته شده بازرسان همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا تهدیدهای مشابهی ممکن است در سایر شرکتهای هواپیمایی خارجی نیز وجود داشته باشد یا خیر.
روز چهارشنبه پروازی از دبی به تلآویو در حال انجام بود که ناگهان با سرعت زیادی شروع به از دست دادن ارتفاع کرد. بر اساس گزارشها، کمک خلبان این پرواز با چاقو به خلبان حمله کرده و تلاش کرده کنترل هواپیما را در دست بگیرد. در ادامه، خلبان با وجود زخمی شدن، در کابین را باز کرد و مسافران مانع از سقوط هواپیما شدند.
این هواپیما در نهایت مجبور شد در فرودگاه تبوک عربستان فرود بیاید. تحقیقات درباره انگیزه کمکخلبان که گفته میشود شهروند عمان بوده، همچنان ادامه دارد.
منبع: بریکینگ نیوز