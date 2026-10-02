ارسال محموله جدید پاتریوت به عربستان چه معنایی دارد؟ + فیلم

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر ارسال محموله جدید سامانههای پاتریوت به عربستان بررسی شد. اهمیت این خبر برای عربستان از آنجا بیشتر میشود که تأسیسات انرژی این کشور در هفتههای اخیر هدف حملات قرار گرفته و بخشی از فعالیتهای نفتی نیز تحت تأثیر حملات به زیرساختها قرار گرفته است.
از سوی دیگر، اگر استقرار پاتریوتها با سناریوی حمله دوباره آمریکا به ایران مرتبط باشد، این سامانهها میتوانند بخشی از آمادهسازی دفاعی برای حفاظت از زیرساختهای انرژی و مراکز حیاتی عربستان باشند؛ با این حال، صرف ارسال پاتریوت بهتنهایی به معنای قطعی بودن حمله جدید نیست.