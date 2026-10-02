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ارسال محموله جدید پاتریوت به عربستان چه معنایی دارد؟ + فیلم

ارسال محموله جدید سامانه‌های پاتریوت به عربستان، همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی منطقه، این پرسش را مطرح کرده که آیا ریاض برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی آمریکا علیه ایران آماده می‌شود یا صرفاً در حال تقویت دفاع از تأسیسات حیاتی خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر ارسال محموله جدید سامانه‌های پاتریوت به عربستان بررسی شد. اهمیت این خبر برای عربستان از آنجا بیشتر می‌شود که تأسیسات انرژی این کشور در هفته‌های اخیر هدف حملات قرار گرفته و بخشی از فعالیت‌های نفتی نیز تحت تأثیر حملات به زیرساخت‌ها قرار گرفته است.

از سوی دیگر، اگر استقرار پاتریوت‌ها با سناریوی حمله دوباره آمریکا به ایران مرتبط باشد، این سامانه‌ها می‌توانند بخشی از آماده‌سازی دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و مراکز حیاتی عربستان باشند؛ با این حال، صرف ارسال پاتریوت به‌تنهایی به معنای قطعی بودن حمله جدید نیست.

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