\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u06cc \u0645\u062a\u0648\u0644\u062f \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06f6 \u0645\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0645\u0627\u062f\u0631\u0634 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n