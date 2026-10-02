ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین-کرج-تهران، ترافیک سنگین در حدفاصل آبیک تا بیدستان، حدفاصل ماموت تا کمالشهر، محدوده محمدشهر و حدفاصل گلستان تا پل کلاک گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در محور فشم-تهران نیز ترافیک سنگین در حدفاصل حاجی‌آباد تا شمیران وجود دارد.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور چالوس، ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب و در حدفاصل دوآب کجور تا مجلار گزارش شده است.

به گفته وی، در محور هراز نیز ترافیک در مسیر شمال به جنوب و در محدوده‌های بایجان تا رینه سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در محور فیروزکوه خبر داد و گفت: در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل استخر تا پل سفید، حدفاصل اسلام‌آباد تا دماوند و محدوده چناران شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی افزود: در محور رشت-قزوین نیز در مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم و محدوده‌های شیرین‌سو و بک‌باغی گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به تهران اظهار کرد: در آزادراه پردیس-تهران، ترافیک سنگین در حدفاصل کمرد تا تونل شماره ۲ وجود دارد. همچنین در محور قدیم بومهن-تهران، ترافیک سنگین در حدفاصل شمس‌آباد تا جاجرود گزارش شده است.

وی در ادامه از ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در آزادراه قزوین-رشت در مسیر جنوب به شمال روان است.

بارش باران در محورهای شمالی

محرابی‌نیا همچنین با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، گیلان، اردبیل، کردستان، قزوین و زنجان بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: محور چالوس و آزادراه قزوین-رشت نیز دارای بارش باران هستند و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی گزارش شده‌اند.