مديرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا در بسیاری از نقاط کشور از جمله شهرهای شمالی و نوار غربی شاهد بارش باران و رگبار و رعدوبرق خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: در ۱۸ استان کشور شاهد بارش باران و تشدید بارش ها هستیم که در همین راستا هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی افزود: امشب شاهد رگبار باران، رعد و برق و باد شدید موقت در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و مناطق فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان منجر به سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی و خسارت به کشاورزی هستیم.

وی افزود: فردا شنبه در استان‌های گلستان، لرستان، خوزستان و اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و مناطق فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان شاهد رگبار باران و رعد ویرق هستیم.

او گفت: هموطنان در این استان‌ها خواسته از تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.