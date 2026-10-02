صعودی بودن روند تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

رئیس‌ کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضمن اشاره به روند صعودی تجارت ایران و کشورهای عضو این اتحادیه، بر عزم ج.ا. ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات تجاری و تقویت ارتباط میان بخش‌های خصوصی دو طرف تاکید کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان‌دهنوی در دیدار اسلپنف، با اشاره به روند تجارت ج. ا. ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: با وجود همه چالش‌ها و مشکلات، آمار تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا روندی صعودی به خود گرفته است و این موضوع نویدبخش چشم‌اندازهای روشن برای توسعه مناسبات تجاری در آینده خواهد بود.

معاون وزیر صمت با تاکید بر اراده و عزم ج. ا. ایران برای گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزود: ایران با روسیه و سایر کشورهای عضو اتحادیه، همکاری‌ها و مناسبات تجاری منظمی دارد و تلاش ما بر این است که این ارتباطات بیش از پیش عمیق شوند.

دهقان‌دهنوی همچنین ابراز امیدواری کرد دومین اجلاس کمیته مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به زودی در تهران برگزار شود و ادامه داد: برگزاری این اجلاس در تهران می‌تواند فرصت مناسبی برای تقویت ارتباطات میان بخش‌های خصوصی ایران و کشورهای عضو اتحادیه و شکل‌گیری همکاری‌های جدید اقتصادی و تجاری باشد.

همچنین رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران بر تداوم رایزنی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصریح کرد.

گفتنی است دهقان‌دهنوی به‌منظور شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ج. ا. ایران و جمهوری بلاروس به مینسک سفر کرده است.

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
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