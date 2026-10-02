باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انصارالله یمن می‌گوید نیرو‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۴ حمله به مناطق مختلف یمن انجام داده‌اند.

این جنبش همچنین اعلام کرده است که شمار حملات عربستان به مواضع آن از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها به هزار و ۳۵۰ حمله رسیده است.

این حملات در حالی انجام می‌شود که منابع از تصمیم احتمالی عربستان برای عملیات نظامی گسترده‌تر خبر داده‌اند. در همین راستا، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع منطقه‌ای و غربی گزارش داده است که ریاض در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک عملیات نظامی علیه جنبش انصارالله در یمن است و گزینه‌های مختلفی از جمله حمله محدود به مناطق اطراف تنگه باب‌المندب یا عملیاتی گسترده‌تر در چند جبهه را بررسی می‌کند.

گفته شده این عملیات ممکن است طی هفته‌های آینده آغاز شود و نیرو‌های تحت حمایت و نظارت عربستان، عملیات زمینی را انجام خواهند داد و حملات هوایی نیز به دنبال آن انجام خواهد شد.

منبع: الجزیره