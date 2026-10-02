باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امیر سرتیپ دوم اکبر نجفی، فرمانده قرارگاه راهیان نور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رادیو تهران از تجربه دفاع مقدس، نقش مردم و بانوان در پشتیبانی از جبهه‌ها و اهمیت انسجام و حضور در میدان گفت.

امیر سرتیپ نجفی درباره تکرار شدن تاریخ گفت: تاریخ در حال تکرار شدن است. در طول دفاع مقدس اتفاقاتی افتاد، که بعد از ۴۰ سال این اتفاقات در حال رخ دادن است. ما در طول این مدت تحریم بوده‌ایم، ولی با دست خالی، با سلاحِ ایمان و با غیرت و رشادت تمام خلا‌های موجود را پر کردیم. دشمن هم امروز کم آورده است. ما خرمشهر‌ها در پیش داریم.

فرمانده قرارگاه راهیان نور نیروی زمینی ارتش به نقش بانوان در روز‌های جنگ و در زمان دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله بانوان و پرستاران ما التیام‌دهنده مجروحین و جانبازان بودند. بسیاری از نان‌هایی که آن زمان طبخ و به جبهه‌ها فرستاده می‌شد، تامین مایحتاج رزمندگان و شست‌وشوی البسه و پتوی آنان به دست مادران و زنان ما بود.

وی با بیان اینکه همانطور که نقش زنان در جنگ تحمیلی هشت ساله سرآمد بود، امروز نیز این نقش پررنگ است، اظهار کرد: بخصوص حضور آنها در میادین شبانه ملموس است، که تمامی آنها تداعی‌گر نقش‌آفرینی آنها در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله است. الحمدالله در طول این ۴۷ سال هیچ‌وقت وادادگی نداشته‌ایم، که نشان می‌دهد امامین انقلاب خوب هدایت کرده‌اند. باید همیشه یادمان باشد که انسجام حرف اول و آخر می‌زند و در این روز‌ها مردم، دیپلماسی و رزمندگان اسلام در میدان هستند.