باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی استان، گفت: در پی آغاز فعالیت سامانه بارشی، بارش در ایستگاه‌های کهیری ۱۷، انجیرک ۱۰، پیپ ۶، اسپتکی ۵، شیبان دامن ۴، تیغ‌آب ۳، چانف ۳ و سرباز کلات ۲.۱ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: این بارش‌ها نخستین بارش‌های پاییزی ثبت‌شده در استان از روز گذشته تاکنون است و فعالیت‌های جوی طی روزهای آینده نیز در برخی مناطق ادامه خواهد داشت.

حیدری ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه در برخی ارتفاعات جنوبی استان، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده و گاهی رعدوبرق فراهم است. از روز دوشنبه نیز مجدداً سرعت وزش باد در شمال استان افزایش می‌یابد و در نیمه شمالی استان کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان توصیه کرد شهروندان از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و فعالیت‌های کوهنوردی در مناطق مرتفع خودداری کنند و دامداران نیز تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی اتخاذ کنند.

منبع هواشناسی استان