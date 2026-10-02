با آغاز بارش‌های پاییزی از روز گذشته در استان، در شبانه‌روز گذشته از ۹ ایستگاه هواشناسی و باران‌سنجی استان بارندگی گزارش شده است که بیشترین میزان بارش با ۲۹ میلی‌متر در هیدوچ شهرستان سیب و سوران ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی استان، گفت: در پی آغاز فعالیت سامانه بارشی، بارش در ایستگاه‌های کهیری ۱۷، انجیرک ۱۰، پیپ ۶، اسپتکی ۵، شیبان دامن ۴، تیغ‌آب ۳، چانف ۳ و سرباز کلات ۲.۱ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: این بارش‌ها نخستین بارش‌های پاییزی ثبت‌شده در استان از روز گذشته تاکنون است و فعالیت‌های جوی طی روزهای آینده نیز در برخی مناطق ادامه خواهد داشت.

حیدری ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه در برخی ارتفاعات جنوبی استان، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده و گاهی رعدوبرق فراهم است. از روز دوشنبه نیز مجدداً سرعت وزش باد در شمال استان افزایش می‌یابد و در نیمه شمالی استان کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان توصیه کرد شهروندان از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و فعالیت‌های کوهنوردی در مناطق مرتفع خودداری کنند و دامداران نیز تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی اتخاذ کنند.

منبع هواشناسی استان 

برچسب ها: هواشناسی ، بارش باران
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