باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین می‌گوید روسیه آماده مشارکت در گفت‌و‌گو‌ها درباره امنیت دریای سیاه است، اما در عین حال، گزارش‌ها درباره برگزاری مذاکرات دوجانبه در این زمینه را رد کرد.

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دستیابی به توافق‌های دوجانبه با هند، مصر و ترکیه، به خبرنگاران گفت: «ما برای گفت‌و‌گو با همه کشور‌ها آماده‌ایم، اما در حال حاضر هیچ گفت‌وگوی مشخصی در این زمینه انجام نشده است».

سخنگوی کرملین همچنین پیش‌تر درباره ابتکار ترکیه و سازمان ملل برای مذاکره میان مسکو و کی‌یف توضیح داده بود. این ابتکار با هدف تأمین امنیت کشتیرانی و عبور و مرور کشتی‌ها در دریای سیاه مطرح شده، اما هنوز جزئیات جدیدی درباره آن اعلام نشده است.

در ماه‌های اخیر نگرانی درباره امنیت کشتی‌های تجاری در دریای سیاه افزایش یافته است. گفته شده ترکیه و سازمان ملل دنبال یک توافق محدود هستند که دست‌کم حمل‌ونقل تجاری و عبور امن کشتی‌ها در این منطقه تضمین شود. این ایده تا حدی مشابه توافق غلات دریای سیاه در سال ۲۰۲۲ است که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل شکل گرفت و امکان صادرات غلات و کود‌های روسیه و اوکراین را فراهم کرد.

افزون بر این، گفته می‌شود هند و مصر هم پیشنهاد‌هایی برای برقراری آتش‌بس دریایی یا تضمین امنیت کشتیرانی ارائه کرده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز