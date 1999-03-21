مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در قم با حضور علما ،فضلا و سایر اقشار مختلف مردم در حرم بانوی کرامت(س)برگزار شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله امشب از سوی آستان مقدس حضرت معصومه(س)، دفتر رهبر معظم انقلاب، دفتر حزب‌الله، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و شماری از نهادهای فرهنگی و حوزوی در شبستان امام(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد.

حجت الاسلام ناصر رفیعی ،استاد حوزه علمیه در این مراسم در توصیف سید حسن نصرالله گفت: او به رهبر شهید ارادت داشت و ویژگی‌های رهبری او را در عقلانیت، علم، حکمت و شجاعت می‌دید.نصرالله هر شب زمانی را به خلوت با خدا اختصاص می‌داد؛ توصیه‌ای که رهبر شهید به او کرده بود و در تحمل دشواری‌های مسئولیت یاری‌اش می‌کرد.

وی افزود:تواضع، شجاعت و شناخت جنگ روانی و اقتصادی دشمن، از دیگر ویژگی‌های او بود.

حجت الاسلام رفیعی، همچنین ارتباط سید حسن نصرالله با شیعه، سنی، مسیحی را نشانه تلاش او برای وحدت و حفظ تمامیت ارضی لبنان دانست.

به گفته وی، نصرالله با وجود آگاهی از هزینه‌های سنگین ورود حزب‌الله به درگیری‌های پس از جنگ غزه، حمایت از مردم مظلوم را وظیفه خود می‌دانست و مسئولیت حزب‌الله را محدود به جنوب لبنان نمی‌کرد.



شرکت کنندگان در این آیین با در دست داشتن پرچم‌های حزب‌الله و ایران، شعارهای کوبنده در حمایت از مقاومت و رهبری سر دادند.