باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - احسان حاجصفی درباره مباحث مطرح شده نسبت به اینکه مهدی تاج و امیر قلعهنویی دوست نداشتند بازی با گینه بیسائو برگزار شود، پاسخ داد: این حرفها مقداری غیرمنصفانه است زیرا هم قلعهنویی و هم به ویژه مهدی تاج دوست داشتند بازی برگزار شود. رئیس فدراسیون در این شرایط سخت تحریمی سنگین تلاش خودش را کرد اما متأسفانه نشد.
او ادامه داد: متأسفانه یک تا دو سایت ورزشی هر زمان لیست تیم ملی اعلام میشود، مدام میگویند چرا این نفرات دعوت میشوند. هر زمان تیم ملی ببرد، جور دیگری تیتر زده و هر زمان میبازیم، کارشان را بدتر میکنند. آدم برخی وقتها به مسائل شک میکند. ظاهرا میخواهند یک مربی دیگر را بالای سر تیم ملی بیاورند. خبر دارم طرف چه کسی و چه کاره است. خودش هم نیم نگاهی به مدیریت رسانهای تیم دارد. امیدوارم این حواشی تمام شود و اجازه بدهند تیم ملی با آرامش کارش را انجام بدهد تا در جام ملتها نتیجه خیلی خوبی بگیریم.
کاپیتان تیم ملی فوتبال بیان کرد: این رسانهها برای تیم ملی حاشیه درست کرده و میگویند امیر قلعهنویی با یک نفر مشکل دارد و به همین دلیل حاجصفی را دعوت کرده تا رکورد او را بزند.
حاج صفی تصریح کرد: باعث افتخارم است که توانستم رکورد جواد نکونام را بزنم زیرا چندین سال در کنارش چیزهای بزرگی یاد گرفتم. اگر امیر قلعهنویی با کسی چنین مشکلی داشت، در آن ۲ سال که از تیم ملی خط خوردم و جوانتر بودم، به این تیم دعوت میشدم. پس از آن ۲ سال به ایران برگشتم و کادرفنی تصمیم گرفت بار دیگر مرا دعوت کند.
او درباره پاس اشتباه خود در دیدار تیم ملی مقابل ازبکستان و حواشی ایجادشده پس از آن گفت: واقعاً انتظار نداشتم چنین پاس بدی بدهم، اما در آن شرایط روی دست مدافع وسط آمدم و متأسفانه شرایط بدنم به شکلی بود که نمیتوانستم کار خاصی انجام بدهم. فقط باید توپ را رها میکردم تا به بیرون برود یا با پای راستم به سعید عزت اللهی پاس میدادم.
کاپیتان تیم ملی فوتبال افزود: این حرف بهانه است اما متأسفانه چمن این بازی به حدی بد بود که توپ قبل از اینکه به سعید برسد، روی چمن بلند شد و به شکلی پاس داده شد که از بالای سرش رد شد. بازیکن ازبکستان هم توپ را کنترل و آن را به گل تبدیل کرد. پس از بازی از بازیکنان و کادرفنی عذرخواهی کرده و همین جا هم باید از مردم عزیزمان بابت این اشتباه عذرخواهی کنم.
مدافع ایران درباره اینکه به نظر میرسد، گاهی حالت چهره و زبان بدن امیر قلعهنویی طوری است که از بیرون احساس میشود، بین دو نیمه یا در پایان بازی در رختکن اتفاقات خاصی افتاده است، گفت: خوشبختانه در این اردو خیلی خونسرد بودند. در این دو بازی خیلی چیزی به ما نگفتند. در جام جهانی هم شرایط همینطور بود زیرا عملکرد تیم بد نبود.
حاجصفی در پاسخ به این پرسش که منظور قلعهنویی از صحبت درباره دعوت نشدن برخی بازیکنان، نفرات باتجربه هستند یا بازیکنان جوانتر، گفت: تا جایی که من میدانم، امیر قلعهنویی در همین فیفادی میخواست بازیکنان تیم ملی امید را دعوت کند و دنبال این هستند که تغییر نسل هم ایجاد کند اما متأسفانه بازیهای تیم ملی امید با بازیهای آسیایی همزمان شد و آنها به این رقابتها رفتند.
او درباره بازیکنان جوانی که در اردوهای اخیر نظرش را از لحاظ کیفی جلب کردهاند تا بتوانند در آینده رکورد خودش را بزنند، تصریح کرد: از خدا میخواهم یک بازیکن جوان خیلی زود بیاید و رکورد من را بشکند. این را از صمیم قلب میگویم. بازیکنان جوان خیلی خوبی مثل امیرحسین محمودی، امیرمحمد رزاقینیا، امین حزباوی، کسری طاهری جزو این نفرات هستند. باید وضعیت این نفرات را در فوتبال ایران ببینیم تا مشخص شود کیفیت فعلی را ۲_۳ سال دیگر هم دارند یا خیر.
کاپیتان تیم ملی فوتبال با عذرخواهی از اهالی رسانه به خاطر مصاحبه نکردن با آنها در زمان بازگشت ملیپوشان در فرودگاه مهرآباد، پاسخ داد: وظیفهام بود به عنوان کاپیتان حرف بزنم اما شرایط ما هم مقداری سخت بود و نشد که با آنها صحبت کنم. البته در آن زمان واقعا گوشیام زنگ خورده بود و در حال صحبت با تورج کشاورز، مسئول پشتیبانی تیم ملی بودم تا بیینم چمدانهایمان کجاست. به همین خاطر در حال صحبت با موبایل خود بودم.
او درپاسخ به این سوال که آیا تاکنون اتقاق افتاده به بازیکنان تیم ملی توصیه کند مصاحبه نکنند، گفت: نه اصلا، اما تاکید من در تیم ملی و سپاهان این است پس از برد یا باخت بزرگترها حرف بزنند. اگر کسی بخواهد مصاحبه میکند و اگر نه میگویم خودم صحبت میکنم.