سخنگوی فدراسیون فوتبال به خبر منتفی شدن حضور افشین قطبی در تیم ملی امید واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال  درباره بحث منتفی شدن حضور افشین قطبی در تیم ملی امید، اظهار کرد: با افشین قطبی در خصوص تیم ملی امید صحبت‌های ابتدایی مطرح شده بود‌ و مذاکراتی داشتیم که تا ۴۸ ساعت آینده جمع‌بندی صورت بگیرد. هم گزینه داخلی داریم و هر خارجی. در جلسه هیئت رئیسه قرار شد روی گزینه‌ها جمع‌بندی ابتدایی داشته باشیم که الان بحث به چهار نفر رسیده و در همین هفته به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید.

او در پاسخ به این سؤال که آیا نام محمد ربیعی نیز جزو گزینه‌ها قرار دارد، گفت: هفته گذشته خودم تلفنی با او صحبت کردم. ضمن تشکر از فدراسیون اعلام کرد قصد دارد همچنان در باشگاه‌ چالش داشته باشد.

به‌این‌ترتیب باید دید در شرایطی که پیش‌ازاین از رسول خطیبی، پیروز قربانی و برخی گزینه‌های داخلی برای جانشینی حسین عبدی نام‌برده شده و بحث بازگشت به افشین قطبی به ایران نیز تا حدی منتفی شده در نهایت کدام فرد به‌عنوان سرمربی جدید تیم ملی امید معرفی می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی امید ، فدراسیون فوتبال
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