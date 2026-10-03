سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد تا این لحظه امکان برگزاری جام حذفی فراهم نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - طبق اعلام  امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، تا این لحظه باتوجه‌به فشردگی که وجود دارد، امکان برگزاری جام حذفی وجود ندارد.

 جام حذفی و لیگ برتر  فوتبال سال گذشته در ایران به دلیل جنگ ناتمام ماندند. بدین ترتیب لیگ برتر امسال تنها جامی خواهد بود که به یک تیم اهدا خواهد شد. این یعنی از آخرین کاپ باشگاهی داخلی که به تیمی اهدا می‌شود لااقل ۲ سال می‌گذرد.

آخرین جام حذفی در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به استقلال رسیده بود.

باشگاه پرسپولیس با توجه به عدم حضور در رقابت‌های آسیایی و ترکیب پربازیکنش در نامه‌ای به سازمان لیگ اعلام کرده بود که باید جام حذفی برگزار شود.

همزمان پیشنهاد شده که جام حذفی بدون حضور بازیکنان ملی‌پوش انجام شود که هنوز نتیجه آن هم اعلام شده.

حالا علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که امکان برگزاری جام حذفی  وجود ندارد. او درعین‌حال گفته رئیس سازمان لیگ در حال تلاش است تا در این مورد تصمیم گرفته شود.

برچسب ها: جام حذفی فوتبال ایران ، سازمان لیگ
خبرهای مرتبط
جام حذفی حذف می‌شود
جام حذفی فوتبال برگزار نخواهد شد
نامه تاجرنیا به فدراسیون فوتبال درباره ادامه جام حذفی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهروز ساعی: نخستین طلای تکواندوی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی حکم دو طلا را دارد
ساغر مرادی: طلای بازی‌های آسیایی را به مردم ایران تقدیم می‌کنم
بربط: برای مدال طلا آمده بودم/ داوران حقم را ندادند
پنام‌تاش: واترپلو ژاپن یک سروگردن از آسیا بالاتر است/ می‌توانیم در رده‌بندی چین را ببریم
تداوم صدرنشینی گهرزمین سیرجان/ مس سونگون باخت
واکنش علوی به منتفی شدن حضور قطبی در تیم ملی امید
حاج‌صفی: می‌خواهند یک مربی دیگر را بالای سر تیم ملی فوتبال بیاورند
جام حذفی امسال برگزار نمی‌شود
حریف تدارکاتی بعدی تیم ملی از قاره آفریقا است
آخرین اخبار
حریف تدارکاتی بعدی تیم ملی از قاره آفریقا است
جام حذفی امسال برگزار نمی‌شود
واکنش علوی به منتفی شدن حضور قطبی در تیم ملی امید
حاج‌صفی: می‌خواهند یک مربی دیگر را بالای سر تیم ملی فوتبال بیاورند
پنام‌تاش: واترپلو ژاپن یک سروگردن از آسیا بالاتر است/ می‌توانیم در رده‌بندی چین را ببریم
بربط: برای مدال طلا آمده بودم/ داوران حقم را ندادند
مهروز ساعی: نخستین طلای تکواندوی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی حکم دو طلا را دارد
ساغر مرادی: طلای بازی‌های آسیایی را به مردم ایران تقدیم می‌کنم
تداوم صدرنشینی گهرزمین سیرجان/ مس سونگون باخت
برتری پرسپولیس مقابل گل‌گهر در دیداری تدارکاتی
محمدی: مسابقه علیپور دست‌کمی از المپیک نداشت + فیلم
زارع: مدال طلای بازی‌های آسیایی را به امام رضا(ع) تقدیم می‌کنم
آخرین گام تا پاراگوئه؛ اردوی نهایی ملی‌پوشان اسکیت سرعت از فردا آغاز می‌شود
انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان از روز شنبه در البرز پیگیری می‌شود
لغو حکم جریمه ۲۵ هزار یورویی و محرومیت یک‌ساله ایران توسط فدراسیون جهانی شطرنج
ناکامی تیم ریکرو ایران در کسب مدال برنز
میراسماعیلی: بابت نتایج جودو از مردم عذرخواهی می‌کنم  
دست امیرعباس چوپان به مدال برنز جودو نرسید  
دست مریم بربط به مدال برنز جودو نرسید
پدل ایران از راهیابی به فینال بازماند
تیم ملی واترپلو ایران از صعود به فینال بازماند
نام «ساغر مرادی» ماندگار شد؛ نخستین طلای بانوان تکواندو در تاریخ بازی‌های آسیایی
طلای چهاردهم ضرب شد؛ تاج‌گذاری زارع در سرزمین آفتاب
نخودی با شکست نایب قهرمان جهان، طلایی شد
والیبال ایران به یک‌قدمی مدال طلا رسید
۲ فینالیست کشتی آزاد در ۳ وزن اول/ فرار زارع از باخت در ناگویا
پرسپولیس برنامه‌ای برای شروع مذاکرات با تمدیدی‌ها ندارد