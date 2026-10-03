سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد تا این لحظه امکان برگزاری جام حذفی فراهم نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - طبق اعلام امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، تا این لحظه باتوجهبه فشردگی که وجود دارد، امکان برگزاری جام حذفی وجود ندارد.
جام حذفی و لیگ برتر فوتبال سال گذشته در ایران به دلیل جنگ ناتمام ماندند. بدین ترتیب لیگ برتر امسال تنها جامی خواهد بود که به یک تیم اهدا خواهد شد. این یعنی از آخرین کاپ باشگاهی داخلی که به تیمی اهدا میشود لااقل ۲ سال میگذرد.
آخرین جام حذفی در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به استقلال رسیده بود.
باشگاه پرسپولیس با توجه به عدم حضور در رقابتهای آسیایی و ترکیب پربازیکنش در نامهای به سازمان لیگ اعلام کرده بود که باید جام حذفی برگزار شود.
همزمان پیشنهاد شده که جام حذفی بدون حضور بازیکنان ملیپوش انجام شود که هنوز نتیجه آن هم اعلام شده.
حالا علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که امکان برگزاری جام حذفی وجود ندارد. او درعینحال گفته رئیس سازمان لیگ در حال تلاش است تا در این مورد تصمیم گرفته شود.