تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیمی از قاره آفریقا برود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - طبق برنامه قرار بود که تیم ملی فوتبال ایران سومین دیدار دوستانه خود را  در کشور قطر و مقابل ونزوئلا برگزار  کند، اما این دیدار لغو شد.

 امیر مهدی علوی  سخنگوی فدراسیون فوتبال  درباره وضعیت سومین بازی دوستانه تیم ملی ایران اظهار کرد:  ریاست فدراسیون  فوتبال تاکید داشت مسابقات فیفادی حتما برگزار شود. حتما نامه‌ای که ونزوئلا بی مقدمه برای ما فرستاد و با ما کات کرد را به شما نشان می‌دهم. قلعه‌نویی مشتاق است بازی برگزار شود و تا امروز صبح مشخص می‌شود که بازی سومی خواهیم داشت یا نه! گزینه ما برای سومین دیدار دوستانه از قاره آفریقا است.

او ادامه داد: ما باید به سمت بازی‌های بیشتر برویم. همچنین با حریف مدنظرمان در حال مذاکره هستیم که آنها به ایران بیایند. حتی ورزشگاه یادگار امام را مدنظر داریم که به صورت زمینی هم از مرز ترکیه بتوانند وارد شوند.  با این تیم مدنظرمان قبلا بازی نکردیم

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه
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