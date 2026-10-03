طراح گریم سریال «کارآگاه علوی» به نکاتی برای بازسازی چهره و ظاهر مردم تهران در دهه ۱۳۲۰ در این سریال اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجید اسکندری، طراح گریم سریال «کارآگاه علوی» در پاسخ به این سوال که برای بازسازی چهره و ظاهر مردم تهران در دهه ۱۳۲۰، تا چه اندازه به عکسها و اسناد تصویری آن دوره تکیه کردهاید؟ و مهمترین چالش در تبدیل این اسناد به چهرهپردازی چه بوده؟ گفت: به هر حال، باید برای چهرهپردازی هر دورهای مطالعه کرد و عکسهای آن دوره را مورد توجه قرار داد.
اسکندری درباره ویژگی چهرههای مردمان آن زمان گفت: به تاریخ آن زمان رجوع کنید متوجه میشوید موهای مردان آن دوره کوتاه و سیبیل اشخاص با توجه به جایگاهشان کوتاه بوده است؛ به نوعی آن زمان بسیار هیتلری باب شده بود. اما این سیبیل، سیبیل زیبایی نبوده است. برخی جزئیات در تاریخ هست، اما در تصویر زیبا نیست، یا تماشاگر از آن خوشش نمیآید.
طراح گریم سریال «کارآگاه علوی» با تاکید بر مسئله زیباییشناسی در گریم و چهرهپردازی بیان کرد: هر گریمی باید از لحاظ تصویری زیبا باشد. در واقع، هر گریموری باید بتواند تصویر هنرپیشه را به شخصیت داستان نزدیک کند و بیننده از دیدن شخصیت داستان زده نشود و خوشش بیاید.
وی در پاسخ به این سوال که توجه به اصول زیباییشناسی از سوی کارگردان به گریمور گفته میشود؟ یا تبدیل به اصول ثابت کار شده؟ بیان کرد: بستگی به شخصیت داستان دارد. ما در عین اینکه تلاش میکنیم گریم را به شخصیت داستان نزدیک کنیم، به مباحث زیباییشنایی هم توجه میکنیم.
اسکندری در پاسخ به این سوال که با وجود رواج عملهای جراحی چطور با چالش بازسازی چهره و ظاهر مردم تهران قدیم مواجه بودهاید؟ توضیح داد: انتخاب بازیگر مسئله مهمی است و از طرف ما کاری بر نمیآید. به هر حال، برای انتخاب بازیگر باید به این مسئله هم توجه کرد.
این گریمور به تاثیرات جنگ بر روند تولید سریال اشاره کرد و افزود: شروع جنگ تحمیلی کل گروه را با چالش مواجه کرد. وقفه پیش آمده سبب شد حتی در حوزه گریم راکورد بازیگران (هماهنگی مجدد) بهم بخورد.
وی در پاسخ به این سوال که چطور بهنام تشکر را با وجود پیشینه بازی در نقشهای طنز در نقش کارآگاه علوی گریم کردهاید؟ و چه نکاتی از طرف کارگردان گفته شده بود؟ گفت: آقای حاتمی تاکید داشت سن آقای تشکر بیشتر نشود. اصولاً وقتی هر شخصیتی را یک بازیگر دیگر بازی میکند، تماشاگر ذهنش به دنبال شخصیت قبلی میرود. بهنظرم کار آقای تشکر با وجود گذشت سالها از دو فصل «کارآگاه علوی» بسیار سخت بود.