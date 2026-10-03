باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری امروز با اشاره به اهمیت و ابعاد گسترده برگزاری آزمون‌های سراسری، این رویداد را از نظر اهمیت و ابعاد، دومین رویداد بزرگ ملی در جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات عنوان کرد.

وی با ارائه آمارهایی از برگزاری این رویداد ملی اعلام کرد: در این دوره، ۱ میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی از ۴۱۵ شهرستان و در قالب ۱۷۱۴ حوزه آزمونی، در سراسر کشور شرکت کردند.

محمدی افزود: برگزاری آزمون‌های سراسری با توجه به کمیت و کیفیت، از نظر ملی مهم‌ترین رویداد کشور محسوب می‌شود که برگزاری آن در بالاترین سطح از امنیت و کیفیت، گویای چندین مسئله است که نیازمند تحلیل بیشتر است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۵ فردا اعلام می‌شود و پذیرفته شدگان از دوشنبه ۱۳ مهر می‌توانند برای انتخاب رشته اقدام کنند.

وی با اشاره به آمار مشارکت داوطلبان افزود: «بیش از ۹۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان در جلسه آزمون حضور یافتند که گواهی بر امنیت روانی و انسجام اجتماعی جامعه است. از مجموع شرکت‌کنندگان، حدود ۸۵ درصد در حداقل یکی از دوره‌های آموزش عالی مجاز شدند و ۵۳ درصد نیز حدنصاب لازم برای انتخاب رشته در دوره‌های روزانه و نوبت دوم را کسب کرده‌اند.»

محمدی همچنین در خصوص داوطلبان متقاضی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تصریح کرد: «از مجموع ۵۲۶ هزار و ۸۵۱ متقاضی علاقه‌مند به این حوزه، ۱۵۴ هزار و ۴۷۵ نفر (معادل ۲۹ درصد) مجاز به انتخاب رشته هستند.»

وی ضمن اعلام اینکه فرآیند انتخاب رشته از روز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز و تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت، از امکان انتخاب ۱۵۰ کد رشته‌محل توسط داوطلبان خبر داد و اسامی نفرات برتر گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و علوم تجربی را به شرح زیر اعلام کرد:

نفرات برتر گروه علوم انسانی

۱. پریزاد نیرومند (بجنورد) ۲. یاس هاشمی (تهران) ۳. پوریا زارعی محمودآبادی (میبد) ۴. محمدحسین تقدیسی لاریجانی (قائمشهر) ۵. علی دهاقانی نقندر (تهران) ۶. سارا ابرودی (تهران) ۷. زهرا گلی‌زاده (تبریز) ۸. سارا برزگر (تهران) ۹. آناهیتا امانی (تهران) ۱۰. سید ماهان جعفری (تهران).

نفرات برتر گروه علوم تجربی:

۱. آرش محمدی (همدان) ۲. سیدآروین حسینی (کرج) ۳. علی جعفری (تهران) ۴. سارینا واحدی (تبریز) ۵. محسن حیدری (کرمانشاه) ۶. امیرعلی راوندی (تهران) ۷. محمدمهدی حاجیان اسرمی (شیراز) ۸. علی حمزه‌ای (همدان) ۹. سروش لبافی (تهران) ۱۰. حسام‌الدین کرمی (تهران).

نفرات برتر گروه ریاضی و فنی:

۱. اشکان کریمی (قائمشهر) ۲. امیر کیان رئیسی بهان (آمل) ۳. امیرحسین جعفری (بابل) ۴. پارسا علیزاده (کرمان) ۵. نیلسا حیدریان (آمل) ۶. مهدی نجفی (تهران) ۷. امیر افراز دهاقانی تفتی (یزد) ۸. محمدصادق شفیع زاده برمی (تهران) ۹. صدرا بهرامی (قزوین) ۱۰. اوستا نوشیروان‌پور (قائمشهر).

نفرات برتر گروه زبان‌های خارجی:

۱. سنا اکرمی (تهران) ۲. سارا علائی (تهران) ۳. ساینا دهقان دهنوی (تهران) ۴. محمدرسول زمانی‌فر (لنجان) ۵. باران سالکی (تهران).

نفرات برتر گروه هنر:

۱. غزل کرمی (تهران) ۲. هدی ناصری طاهری (تهران) ۳. ملیکا شجاعی (تهران) ۴. آتوسا محمد پناه (تهران) ۵. ریحانه جعفریان (تهران).

جزئیات انتخاب رشته دانشگاه‌های آزاد و فرهنگیان:

رئیس سازمان سنجش با توضیح نحوه انتخاب رشته در موسسات مختلف، تصریح کرد: «دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و همچنین آزمون‌های مبتنی بر سوابق تحصیلی (تربیت معلم) از روز یکشنبه ۱۲ مهرماه در تارنمای سازمان در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد.»

وی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «متقاضیان باید از روز یکشنبه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش پذیرش و امور فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد و با استفاده از کد دسترسی موجود در کارنامه خود، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.»

محمدی تصریح کرد: برای داوطلبان علاقه‌مند به دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که تمایل به انتخاب رشته در سایر موسسات آموزش عالی دارند، تسهیلات و امکانات لازم فراهم شده است تا بتوانند بر اساس نتایج کارنامه خود، گزینه‌های دیگر را نیز مدنظر قرار دهند.

رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با ارائه جزئیات تکمیلی از فرآیند انتخاب رشته، بر اهمیت استفاده از منابع رسمی و هشدار نسبت به اطلاعات نادرست در فضای مجازی تأکید کرد.

سیستم اطلاع‌رسانی و اصلاح انتخاب رشته

محمدی اعلام کرد که پیامک‌های مربوط به انتخاب رشته به شماره همراه ثبت‌شده در کارپوشه ارسال خواهد شد. وی افزود: «متقاضیان پس از اتمام فرآیند، تا سقف مشخصی مجاز به ورود به سامانه و ویرایش انتخاب‌های خود هستند.»

قوانین سخت‌گیرانه در مورد محرومیت از آزمون

رئیس سازمان سنجش در بخشی از سخنان خود به موضوع محرومیت از آزمون‌های آتی پرداخت و اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان در رشته‌های با آزمون (اعم از تمام دوره‌های رایگان روزانه و همچنین چهار رشته پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و دامپزشکی در دانشگاه آزاد) در صورت ثبت‌نام در موسسه محل قبولی یا حتی عدم ثبت‌نام، از شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ محروم خواهند شد.» وی همچنین اشاره کرد پذیرفته‌شدگان سال‌های ۱۴۰۳ و قبل از آن، در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون ۱۴۰۵، باید پیش از زمان ثبت‌نام، حتماً برگه انصراف خود را به دانشگاه مربوطه ارائه دهند.

تسهیلات ویژه برای آسیب‌دیدگان جنگ‌ها

محمدی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تسهیلات ویژه برای متقاضیان آسیب‌دیده از جنگ‌های تحمیلی و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه خبر داد.

وی افزود: متقاضیانی که محل سکونت آن‌ها در اثر جنگ تخریب شده یا نیاز به بازسازی اساسی دارد، به مدت ۲ سال مشمول سهمیه ویژه خواهند شد. مراجع شناسایی این افراد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌های کلان‌شهرها (مانند تهران، شیراز، کرج، اهواز، تبریز، اصفهان و قم) هستند.

هشدار نسبت به اطلاعات نادرست و معرفی ابزار هوشمند

رئیس سازمان سنجش نسبت به تبلیغات اغواگرانه برخی موسسات مشاوره هشدار داد و تأکید کرد: برای جلوگیری از گمراهی داوطلبان، سازمان امسال "ویژه‌نامه کاربردی" را طراحی کرده که دقیق‌ترین منبع برای خانواده‌ها و مشاوران است.»

وی همچنین از قابلیت جدید سازمان خبر داد: «نرم‌افزار مجازی انتخاب رشته که از روز یکشنبه در دسترس قرار می‌گیرد، معتبرترین ابزار کشور برای شبیه‌سازی دقیق وضعیت داوطلبان بر اساس قوانین سال ۱۴۰۵ است.

محمدی با اشاره به تولید موشن‌گرافیک‌ها و ویدئوهای آموزشی در تارنمای سازمان، از داوطلبان خواست برای کسب اطلاعات دقیق، تنها به منابع رسمی مراجعه کنند. وی نسبت به انتشار اطلاعات غلط در برخی رسانه‌ها هشدار داد و تصریح کرد: «سازمان سنجش تنها رتبه تخصصی داوطلبان را ارائه می‌دهد و ادعاهای مربوط به ارائه رتبه‌های منطقه‌ای یا استانی، فاقد اعتبار است.»

افزایش ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید

رئیس سازمان سنجش از افزایش ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: «ظرفیت‌های جدیدی در حوزه وزارت بهداشت و همچنین ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تربیت معلم در نظر گرفته شده است. در مجموع، حدود ۲۵ هزار ظرفیت برای رشته‌های مرتبط با تربیت معلم در نظر گرفته شده که داوطلبان می‌توانند در فرآیند انتخاب رشته از آن‌ها استفاده کنند.»

زمان‌بندی پذیرش در رشته‌های پزشکی و تربیت معلم

محمدی در خصوص نحوه تحصیل در رشته‌های پزشکی و تربیت معلم، گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان در رشته‌های پزشکی، طبق شرایط خاص، تحصیل خود را از نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶ آغاز خواهند کرد. این موضوع در دفترچه راهنما در قالب رشته‌محل مستقل لحاظ شده است.

وی افزود: فهرست اسامی داوطلبان (چند برابر ظرفیت) جهت انجام مراحل مصاحبه یا گزینش در رشته‌های بورسیه، شرایط خاص و دانش‌آموختگان تربیت معلم، در اواخر ماه مهر از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان منتشر خواهد شد.

در ادامه این نشست احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش، با اشاره به اهمیت زمان‌بندی اعلام نتایج برای شروع نیمسال اول و دوم تحصیلی، بر لزوم دقت داوطلبان در انتخاب رشته تأکید کرد.

وی در خصوص تغییرات در وزن نمره‌ها اظهار داشت: «در نظام جدید آزمون‌ها، سهم سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد افزایش یافته و ۴۰ درصد باقی‌مانده مربوط به آزمون سراسری است. این تغییر در راستای ارزیابی دقیق‌تر توانمندی‌های دانش‌آموزان صورت گرفته است.»

پذیرش فرهنگیان؛ رویکردی متفاوت

معاون سازمان سنجش در توضیح شرایط ویژه داوطلبان حوزه آموزش و پرورش گفت: «امسال برخلاف سال‌های گذشته، فرآیند انتخاب رشته برای فرهنگیان و آزمون سراسری همزمان و با یک رویکرد متفاوت مدیریت می‌شود. برخلاف گذشته که ابتدا نتیجه فرهنگیان اعلام می‌شد، اکنون داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، بر اساس مصوبات سازمان، حق انتخاب اولویت‌های خود را در دانشگاه‌های فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی دارند.»

وی افزود: «در حوزه آموزش و پرورش، بازنگری در ارزیابی‌ها انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که سوابق تحصیلی، نمره آزمون و ارزیابی‌های شایستگی با درصدهای مشخص (۵۰ درصد سوابق، نمره آزمون و درصدهای تعیین شده برای شایستگی) ترکیب می‌شوند تا عدالت در انتخاب معلم برآورده شود.»

بازگشت رشته‌های نظامی و استراتژیک به چرخه کنکور

جمالی در بخش مهم دیگری از اظهارات خود به بازگشت برخی رشته‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: «پس از حدود ۲۸ سال، رشته‌های مرتبط با هوانوردی شامل خلبانی، تعمیر و نگهداری هواپیما و رشته‌های مهندسی خاص در نیروهای مسلح، مجدداً از طریق کنکور سراسری قابل پذیرش هستند. این رشته‌ها با ظرفیت‌های مشخص و پس از طی مراحل مصاحبه، در دانشگاه‌های افسری خاتم‌الانبیا و شهید ازلی پذیرش خواهند شد.»

ظرفیت‌های پزشکی و عدالت در توزیع دانشجو

معاون سازمان سنجش در خصوص رشته‌های علوم پزشکی نیز خاطرنشان کرد: «افزایش ظرفیت در برخی رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی با توجه به نیاز روز جامعه صورت گرفته است. همچنین، به منظور رعایت عدالت و پاسخگویی به نیاز استان‌های محروم، بخشی از ظرفیت رشته‌های پیراپزشکی به صورت بومی و با توجه به تعهدات خدمت در استان‌های مربوطه، به داوطلبان آن مناطق اختصاص یافته است.»

وی در پایان با تأکید بر اهمیت اقتصادی بودن انتخاب رشته، از داوطلبان خواست پیش از انتخاب نهایی، علاوه بر علاقه و رتبه، به هزینه‌های تحصیل و امکانات دانشگاهی محل خدمت نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.