رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران از شناسایی و شناسنامه‌دار شدن ۹ درخت کهن‌زیست در نقاط مختلف پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ۹ درخت کهن‌زیست در نقاط مختلف پایتخت شناسایی شدند.

وی گفت: در میان این درختان، دو مورد در محله کن قرار دارند که شناسایی و ثبت ملی آنها در راستای حفاظت از میراث طبیعی شهر تهران انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به ثبت ملی منظر طبیعی کوه‌های توچال در دو ماه اخیر، گفت: این اقدام پس از سال‌ها پیگیری مدیریت شهری و انجام چندین فصل مطالعه محقق شد. همچنین ثبت ملی امامزاده شعیب در محله کن و خانه‌های نفرآباد نیز در دستور کار قرار دارد که با همکاری میراث فرهنگی پیگیری می‌شود.

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری پایتخت، از موافقت وزارت کشور با تأسیس شرکت گردشگری شهرداری تهران در هفتم مهرماه خبر داد و افزود: اساسنامه این شرکت طی روز‌های آینده ابلاغ خواهد شدو تأسیس این شرکت پس از سال‌ها پیگیری انجام شده و می‌تواند در ساماندهی و توسعه فعالیت‌های گردشگری شهرداری نقش‌آفرین باشد.

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران همچنین از تکمیل زیرساخت‌های بام ری خبر داد و تصریح کرد: با وجود تکمیل زیرساخت‌ها، محدوده پیرامونی این مجموعه که در اختیار شهرداری نیست، همچنان تعیین تکلیف نشده است.

برچسب ها: شورای شهر ، تهران
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