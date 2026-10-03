شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در راه اندازی و بهره برداری متروی ورامین به تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به ترافیک‌های امروز شهری مترو بهترین گزینه برای حمل و نقل شهری محسوب می‌شود و کاهش چشمگیری در زمان سفر دارد. از سوی دیگر این وسیله حمل و نقل در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری و افزایش ایمنی بسیار موثر است و مسافران می‌توانند بدون دغدغه به مقصد برسند. اما مدتی است که ساکنان ورامین، قرچک و پیشوا در انتظار افتتاح و بهره‌برداری از مترو تهران به ورامین هستند و تاخیر در اجرای این موضوع مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام مردم ورامین، قرچک و پیشوا نزدیک به بیست سال است که منتظر افتتاح و بهره‌برداری از مترو تهران به ورامین هستند. بسیاری از ساکنان این مناطق در ادارات دولتی و خصوصی تهران شاغل هستند، برای درمان‌های تخصصی به تهران مراجعه می‌کنند یا دانشجوی دانشگاه‌های تهران هستند و روزانه با مشکلات شدید تردد مواجه هستند. قطار حومه‌ای فعلی نیز به شبکه مترو تهران متصل نیست و روزانه فقط یک‌بار صبح و یک‌بار عصر تردد دارد و عملاً پاسخ‌گوی نیاز مردم در ساعات مختلف نیست. افتتاح این مترو، صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف سوخت و حذف بخش بزرگی از تردد خودرویی در محور ورامین به تهران را به همراه خواهد داشت و موجب کاهش ترافیک و آلودگی هوا می‌شود. از باشگاه خبرنگاران جوان درخواست می‌شود این موضوع را از مسئولان استانی و کشوری پیگیری کند و زمینه طرح مطالبات مردمی را فراهم آورد. با تشکر

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برچسب ها: راه اندازی مترو ، سوژه خبری ، مشکلات شهری
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