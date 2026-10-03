باشگاه خبرنگاران جوان - اسلامی سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان نهبندان گفت: ساعت ۱۵:۵۷ روز ۱۰ مهر، در پی تماس مردمی با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر مبنی بر مفقود شدن یک نفر در مناطق کوهستانی اطراف مزار حاج خلیل، موضوع بلافاصله در دستور کار مرکز عملیات قرار گرفت.

او افزود: یک تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر شهرستان نهبندان با هماهنگی و همراهی نیروی انتظامی و همچنین یک تیم پشتیبان به محل حادثه واقع در کیلومتر ۳۳ محور فرعی نهبندان ـ بیچند، فرعی مزار حاج خلیل اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان نهبندان ادامه داد: یونس محمدخواه و علی آهنی از نجاتگران این عملیات بودند که پس از حدود یک ساعت جست‌وجوی میدانی، موفق به پیدا کردن فرد مفقودی شدند.

اسلامی عنوان کرد: فرد پیدا شده پس از اطمینان از سلامت وی، به خانواده‌اش تحویل داده شد.

او در پایان از همکاری مردم و نیرو‌های انتظامی در اجرای این عملیات قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با حوادث و موارد اضطراری، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی