فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه از افزایش ۲۱ درصدی تخلفات مرتبط با تست اعتیاد رانندگان و تخلفات ناوگان مسافربری این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سلمانی فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۳۵ تصادف درون شهری در این شهرستان رخ داده که فوتی نداشته است.

او با اشاره به جان باختن ۳ نفر در حوادث برون شهری این شهرستان افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ نفر کاهش یافته است.

سرهنگ سلمانی با بیان اینکه تخلفات مرتبط با تست اعتیاد رانندگان و تخلفات ناوگان مسافربری ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۶۹۹ خودرو در این شهرستان اعمال قانون شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه بیان کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد افزایش یافته و ۸۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز به پارکینگ منتقل شده‌اند.

 

برچسب ها: حوادث جاده ای ، تست اعتیاد
خبرهای مرتبط
جان باختن ۱۷ نفر در حوادث جاده ای/ خراسان جنوبی رتبه سوم تصادفات را دارد
امدادرسانی نیرو‌های هلال احمر خراسان جنوبی به ۳۱ حادثه
امدادرسانی هلال احمر به ۳۷ حادثه در خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرد مفقودی در منطقه کوهستانی نهبندان پیدا شد
از کاهش فوتی‌های حوادث جاده‌ای تا افزایش ۲۱ درصدی تخلفات ناوگان مسافربری
آخرین اخبار
از کاهش فوتی‌های حوادث جاده‌ای تا افزایش ۲۱ درصدی تخلفات ناوگان مسافربری
فرد مفقودی در منطقه کوهستانی نهبندان پیدا شد
هرگونه تعرض دشمن با واکنش جدی ملت و نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد
بیش از ۸ هزار انشعاب آب و فاضلاب در خراسان جنوبی واگذار شد
درخشش مروارید‌های سرخ و زرد در باغات قائنات
جلوگیری از خروج ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی