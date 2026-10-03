فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه از افزایش ۲۱ درصدی تخلفات مرتبط با تست اعتیاد رانندگان و تخلفات ناوگان مسافربری این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سلمانی فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۳۵ تصادف درون شهری در این شهرستان رخ داده که فوتی نداشته است.

او با اشاره به جان باختن ۳ نفر در حوادث برون شهری این شهرستان افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ نفر کاهش یافته است.

سرهنگ سلمانی با بیان اینکه تخلفات مرتبط با تست اعتیاد رانندگان و تخلفات ناوگان مسافربری ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۶۹۹ خودرو در این شهرستان اعمال قانون شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه بیان کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد افزایش یافته و ۸۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز به پارکینگ منتقل شده‌اند.