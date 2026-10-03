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باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلینیا روز شنبه درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در محور هراز، مسیر شمال به جنوب در محدوده کلرد، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده محمدیه و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، تردد خودروها با ترافیک نیمهسنگین همراه است
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: محور شهریار ـ تهران نیز در بیشتر مقاطع با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
سرهنگ قلینیا توصیه کرد: رانندگان ضمن مدیریت زمان سفر، با توجه به بارش باران و لغزندگی سطح معابر، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل را حفظ کنند.
منبع: پلیس راهور