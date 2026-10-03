سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از وصول گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از وصول گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس بیان کرد: موضوع بررسی، پیگیری و تصمیم گیری در خصوص استیضاح‌های انجام شده توسط نمایندگان جزء دستور کارهای این هفته هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی است و هیات رئیسه مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد و نتایج حاصله را به سمع و نظر مردم عزیز خواهیم رساند.

برچسب ها: استیضاح وزیر کار ، استیضاح وزیر ، کمیسیون اجتماعی مجلس
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