باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی از وصول گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هیئترئیسه مجلس خبر داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئترئیسه مجلس ارسال شده است.
عضو هیئترئیسه مجلس بیان کرد: موضوع بررسی، پیگیری و تصمیم گیری در خصوص استیضاحهای انجام شده توسط نمایندگان جزء دستور کارهای این هفته هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی است و هیات رئیسه مجلس در این خصوص تصمیمگیری خواهد کرد و نتایج حاصله را به سمع و نظر مردم عزیز خواهیم رساند.