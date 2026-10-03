معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقویت مشاغل خرد را از اولویت‌های اصلی دولت برشمرد و گفت: توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و خانگی، کلید اصلی کاهش بیکاری در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد هادی عسکری معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه جمعه در جریان سفر به کردستان و بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خرد در عمارت تاریخی خانه کُرد (عمارت آصف)، از نزدیک پای درد دل‌های هنرمندان و کارآفرینان نشست و دغدغه‌های آنان را در زنجیره تولید تا فروش محصولات شنید.

وی با تاکید بر نقش راهبردی بخش تعاون در حل چالش‌های اقتصادی، افزود: کردستان دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر هنر‌های سنتی است و دولت از پتانسیل حمایت می‌کند.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بستر‌های لازم برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی‌تر و معرفی آثار هنری هنرمندان کردستانی در سطح ملی فراهم خواهد شد.

عسکری با گرامیداشت یاد شهدای کارگری، این قشر را نماد ایمان، اخلاص و مسئولیت‌پذیری خواند و گفت: در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام اجتماعی و پویایی اقتصادی نیاز دارد، کارگران و کارفرمایان به عنوان موتور محرک تولید، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به ریشه‌های عمیق فرهنگ تعاون در باور‌های دینی و تاریخی ایرانیان، اضافه کرد: تمسک به آیه شریفه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ»، نسخه‌ای شفابخش برای عبور از چالش‌های اقتصادی است و هرچه هم‌افزایی در این حوزه بیشتر باشد، اقتصاد ملی پویاتر خواهد بود.

در جریان این بازدید، فعالان حوزه صنایع‌دستی و کارآفرینان، چالش‌های پیش‌روی خود را در زمینه دریافت تسهیلات تبصره‌ای و حمایت‌های بیمه‌ای به صورت مستقیم مطرح کردند. در همین راستا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورات لازم را برای پیگیری فوری مطالبات و تسهیل روند پرداخت تسهیلات در چارچوب قوانین مربوطه صادر کرد.

برچسب ها: مشاغل خرد ، وزیر تعاون
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