باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محسن باسره روز شنبه با اشاره به برخی ابهامات مطرحشده از سوی خریداران درباره علت عدم صدور پلاک یا تحویل بدون پلاک تعداد معدودی از خودروهای نوشماره تولیدی و وارداتی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فرایندهای استعلام و احراز پیشنیازهای شمارهگذاری خودرو اکنون بهصورت سامانهای و از طریق وبسرویسهای یکپارچه میان پلیس و دستگاههای ذیربط انجام میشود.
وی در تشریح این فرایند افزود: پس از ورود اطلاعات اولیه خودرو توسط کاربران مربوطه، انجام بازدید فنی و تأیید اصالت وسیله نقلیه از سوی کارشناسان، صدور نهایی پلاک در سامانه شمارهگذاری پلیس راهور فراجا منوط به دریافت استعلام و تأیید پیشنیازهایی از جمله گواهی اسقاط خودروی فرسوده، بیمهنامه شخص ثالث و تسویه دیون و هزینههای قانونی است.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا ادامه داد: سامانه شمارهگذاری بر اساس ضوابط ابلاغی بهگونهای طراحی شده است که صدور پلاک پس از ثبت کامل تأییدیههای مورد نیاز از سوی سازمانهای متولی و شرکتهای عرضهکننده انجام میشود.
باسره تأکید کرد: در صورتی که خودرو تمام شرایط قانونی و فنی لازم برای شمارهگذاری را داشته باشد و پیشنیازهای قانونی آن از سوی شرکت عرضهکننده تأمین و در سامانههای مربوطه ثبت شده باشد، پلیس راهور فراجا هیچ محدودیتی برای تخصیص و تحویل پلاک ندارد.
وی افزود: این موضوع در تمامی مراکز شمارهگذاری کشور بهصورت عملی قابل مشاهده است و فرایند شمارهگذاری خودروهایی که الزامات قانونی آنها بهطور کامل تأمین شده، مطابق روال انجام میشود؛ بنابراین تأخیرهای ایجادشده در خصوص تعداد محدودی از خودروها ناشی از محدودیت یا توقف فرایند شمارهگذاری از سوی پلیس نیست، بلکه به مواردی مربوط میشود که برخی شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده در انجام تکالیف و فرایندهای قانونی خود با تأخیر مواجه شدهاند.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد علت اصلی معطلی در صدور پلاک برخی پروندهها، تأمین نشدن بهموقع پیشنیازهای قانونی، بهویژه گواهی اسقاط یا پرداخت و تسویه دیون مربوطه، از سوی تعداد معدودی از شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده است.
وی گفت: برخی از این شرکتها به جای جبران تأخیر و انجام تعهدات خود، علت عدم صدور پلاک را به پلیس منتسب میکنند، در حالی که ارزیابیهای فنی مربوط به پلیس انجام شده و سامانه شمارهگذاری صرفاً در انتظار تکمیل و ثبت الزامات قانونی از سوی شرکت عرضهکننده است.
سرهنگ باسره با تأکید بر ممنوعیت تحویل و تردد خودروهای بدون پلاک و ضرورت صیانت از حقوق خریداران یادآور شد: شرکتهای عرضهکننده موظفاند ضمن رعایت حقوق مصرفکنندگان و پرداخت خسارت تأخیر در تحویل، در صورت عدم امکان اجرای بهموقع تعهدات خود، دلایل واقعی تأخیر در تخصیص پلاک را بهصورت شفاف و صادقانه به خریداران اعلام کنند و از ارائه اطلاعات نادرست خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این رویه و اصلاح نشدن نحوه اطلاعرسانی، پلیس راهور فراجا به منظور شفافسازی افکار عمومی و حمایت از حقوق خریداران، این حق را برای خود محفوظ میداند که در اطلاعرسانیهای بعدی، اسامی شرکتهای متخلف در این حوزه را بهصورت رسمی از طریق رسانهها اعلام کند.
منبع: پلیس راهور