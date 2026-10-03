رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: والدین از فرستادن دانش آموزان سرما خورده به مدرسه خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمدرضا صالحی، استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سویه جدید کرونا و زیر شاخه اُمیکرون در دنیا گفت: اگر فرزندی علایمی شبیه آنفلوآنزا دارد، نباید به مدرسه برود. ویروس کرونا دارای سرعت انتقال بالا است.

به گفته وی، دانش آموزان باید فاصله بهداشتی را را رعایت کرده و درب و پنجره کلاس‌ها را باز نگه دارند تا تردد هوا به خوبی انجام شود؛ دانش آموزان تا حد ممکن از ماسک استفاده کنند.

صالحی تاکید کرد: در حال حاضر ویروس در گردش در سطح جامعه اغلب کرونا با سویه‌ای از امیکرون است؛ این سویه از ویروس کرونا درگیری ریوی ایجاد نمی‌کند و علائمی مانند آبریزش بینی، سرفه و عطسه، ضعف و بدن درد شدید دارد.

این متخصص عفونی بیان کرد: این سویه از ویروس کرونا بین ۵ تا ۷ روز قابلیت انتقال را خواهد داشت؛ افرادی که دارای علامت‌اند برای انجام امور ضروری از ماسک استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیازی به تزریق واکسن کرونا در دنیا و کشورمان نیست و افراد فقط اقداماتی مانند بهداشت فردی مثل شستن دست با آب و صابون و زدن ماسک در تجمعات را انجام دهند.