باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: براساس آمارهای اعلام شده منطقه یک با میانگین حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع در بالاترین سطح قیمتی بازار مسکن تهران قرار دارد و پس از آن منطقه ۳ با حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در رتبه بعدی قرار گرفته است.

او گفت: بررسی ها نشان می دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۲ حدود ۹۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. مناطق ۴ و ۵ نیز با میانگین حدود ۸۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع در گروه مناطق گران‌قیمت تهران قرار دارند.

وی افزود: میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق ۶، ۷ و ۸ حدود ۷۰۰ میلیون تومان و در منطقه ۱۳ حدود ۶۰۰ میلیون تومان است.

بیگی نژاد گفت: در بخش میانی بازار، مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ میانگین قیمتی حدود ۵۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع دارند. منطقه ۲۰ نیز در همین محدوده قیمتی قرار گرفته است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران توضیح داد: در مقابل، مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ با میانگین حدود ۴۰۰میلیون تومان برای هر مترمربع در پایین‌ترین سطح قیمتی این نقشه قرار دارند.

وی گفت: فاصله میان بالاترین و پایین‌ترین میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران حدود یک میلیارد تومان به ازای هر مترمربع است؛ به‌گونه‌ای که میانگین قیمت در منطقه یک حدود سه و نیم برابر مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ گزارش شده است.

او گفت:همچنین نشان می‌دهد که سطح قیمت مسکن در تهران از شمال به سمت بخش‌های جنوبی شهر کاهش پیدا می‌کند و مناطق شمالی و شمال‌شرقی پایتخت همچنان بالاترین سطوح قیمتی را به خود اختصاص داده‌اند.

بیگی‌نژاد پیش از این نیز درباره عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران، عواملی همچون موقعیت ملک، دسترسی به مراکز اصلی شهر و دسترسی مناسب به شبکه حمل‌ونقل عمومی را از جمله مؤثرترین عوامل بر سطح قیمت عنوان کرده بود.