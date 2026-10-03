مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از جابه‌جایی بالغ بر ۲۶ میلیون و ۷۷۱ هزار تن انواع کالا از مبادی استان به نقاط مختلف کشور در ۶ ماهه نخست سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال، در مجموع ۲۶ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۶۳۷ تن انواع کالا در سطح استان خوزستان جابه‌جا شده است که در مقایسه با تناژ ۲۷ میلیون و ۶۴ هزار و ۸۶۸ تنی مدت مشابه پارسال، حدود ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 او با اشاره به حجم ترددهای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بار افزود: در این مدت، یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۸۸۴ سفر از طریق صدور بارنامه به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال بیانگر رشد ۲.۷۸ درصدی است.

 مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در تشریح وضعیت حمل کالاهای اساسی در ۶ ماهه ابتدایی سال، ۶ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۷۱ تن کالای اساسی توسط ۲۷۲ هزار و ۲۵۳ سفر کامیون از پایانه بار بندر امام خمینی (ره) بارگیری و به اقصی‌نقاط کشور ارسال شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: این آمار در ۶ ماهه سال گذشته معادل ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۲۲۱ تن کالا با ۳۶۴ هزار و ۲۵ سفر کامیون بوده که نشان‌دهنده کاهش تناژ و ترددهای مرتبط با ترخیص و تخلیه مستقیم کالاهای اساسی در این پایانه است.

آقای خسروی در تشریح دلایل ثبات تناژ کلی جابه‌جایی کالا در استان با وجود کاهش محموله‌های بندری تصریح کرد: با وجود افت تخلیه و بارگیری برخی اقلام اساسی نظیر ذرت دامی، شکر، بنزین و کلینکر در پایانه بندر امام خمینی (ره)، خوشبختانه با جهش قابل‌توجه در بارگیری کالاهای گروه‌های معدنی، ساختمانی و کشاورزی نظیر مصالح ساختمانی، نفت کوره، گندم، چغندر، کنجاله و انواع بذر روغنی، مجموع تناژ حمل‌شده استان در سطح مطلوبی حفظ شد.

 او در پایان با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل کالای استان یادآور شد: هماهنگی کامل میان انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا، رانندگان سخت‌کوش و پایانه‌های بار استان برقرار است تا روند انتقال کالاهای حیاتی، صنعتی و کشاورزی کشور بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای تداوم یابد.

برچسب ها: جابجایی کالا ، حمل کالاهای اساسی ، راهداری خوزستان
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