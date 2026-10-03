باشگاه خبرنگاران جوان - احمد سلامت با اشاره به تحویل‌گیری تصفیه‌خانه فاضلاب فیروزبهرام اظهار کرد: با ورود این تصفیه‌خانه به مجموعه تأسیسات تحت بهره‌برداری این شرکت و با اتخاذ تمهیدات در کمیته تخصیص منابع مالی، توانستیم شرایط لازم برای استمرار بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه را فراهم کنیم.

وی افزود: امروز شرکت فاضلاب تهران علاوه بر ۹ تصفیه‌خانه محلی، دو تصفیه‌خانه بزرگ را نیز در اختیار دارد که در زمره بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب خاورمیانه قرار می‌گیرند و از نظر مقیاس، ساختار و شیوه بهره‌برداری، تأسیساتی کم‌نظیر و منحصر‌به‌فرد محسوب می‌شوند.

تداوم توسعه تصفیه‌خانه‌ها در کنار بهره‌برداری

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای گفت: در کنار اقداماتی که در بخش بهره‌برداری و تکمیل شبکه در حال انجام است، چهار طرح توسعه و احداث تصفیه‌خانه نیز در حال اجراست که تأمین منابع مالی مورد نیاز آنها نیز از موضوعات مهم و مستمر شرکت به شمار می‌رود.

سلامت ادامه داد: بخش مایع واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران و طرح ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک غرب در حال اجراست و برنامه‌ریزی شده است این واحد‌ها به زودی به بهره‌برداری برسند. همچنین احداث دو تصفیه‌خانه جدید در خرگوش‌دره و شهر آفتاب نیز در دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی این پروژه‌ها آغاز شده و در حال ادامه است.

وی تأکید کرد: اجرای هم‌زمان این طرح‌ها در کنار بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های موجود، نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت مستمر منابع مالی است و تلاش شده است با اولویت‌بندی و تخصیص هدفمند منابع، روند اجرای پروژه‌ها و همچنین بهره‌برداری پایدار از تأسیسات موجود بدون وقفه ادامه پیدا کند.

رفع انفصال در گلوگاه‌های شبکه؛ اولویت اجرایی امسال

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با اشاره به برنامه اجرایی شبکه و خطوط انتقال از ابتدای سال جاری گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما، تکمیل خطوط باقی‌مانده و رفع انفصال‌هایی است که در برخی نقاط، به دلیل تکمیل‌نشدن حلقه‌های ارتباطی، امکان بهره‌برداری کامل از خطوطی را که طی سال‌های گذشته اجرا شده‌اند، محدود کرده بود.

سلامت ادامه داد: از ابتدای امسال حدود ۱۰ کیلومتر عملیات اجرایی برای رفع این نقاط انفصال انجام شده است تا با تکمیل حلقه‌های باقی‌مانده، ظرفیت خطوط اجراشده در سال‌های گذشته نیز به شکل حداکثری مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد علاوه بر افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های موجود، امکان انتقال مناسب‌تر فاضلاب به تصفیه‌خانه‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تصفیه را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: رویکرد ما در شرکت فاضلاب تهران صرفاً اجرای پروژه‌های جدید نیست، بلکه باید بتوانیم از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته نیز بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم و با رفع گلوگاه‌ها، حلقه‌های ناقص شبکه را تکمیل کنیم.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در ادامه با اشاره به ظرفیت ایجادشده در بخش تصفیه فاضلاب اظهار کرد: در حال حاضر تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تهران مجموعاً سالانه حدود ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب بازیافتی تولید می‌کنند که این ظرفیت، فرصت مهمی برای کاهش فشار بر منابع آب و تأمین آب مورد نیاز مصارف غیرشرب به شمار می‌رود.

سلامت خاطرنشان کرد: توسعه شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تکمیل ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها، رفع گلوگاه‌های موجود و افزایش استفاده از آب بازیافتی، مجموعه اقداماتی هستند که در کنار یکدیگر دنبال می‌شوند تا زیرساخت‌های ایجادشده در تهران با حداکثر ظرفیت و بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: هدف نهایی این است که با تکمیل زنجیره جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، علاوه بر ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان، سهم بیشتری از آب بازیافتی در مصارف غیرشرب مورد استفاده قرار گیرد.