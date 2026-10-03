باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ محمدهادی عسکری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، بر تقویت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه تأکید کرد.

عسکری با اشاره به مأموریت‌های گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه در حوزه‌هایی مانند بازنشستگی، تأمین اجتماعی، درمان و بنگاه‌های اقتصادی مسئولیت دارد و یکی از وظایف مهم آن، ساماندهی وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

او افزود: مجموعه اقدامات انجام‌شده در کشور، به‌ویژه در شرایط جنگ و تحریم، موجب افزایش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی مردم شده است و وزارت تعاون نیز در این زمینه اقدامات حمایتی مختلفی را دنبال می‌کند.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ بیان کرد: کالابرگ یکی از طرح‌های حمایتی موفق بوده که توانسته بخشی از نیازهای اقشار آسیب‌پذیر را پوشش دهد.

عسکری ادامه داد: با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت و تصمیمات اتخاذشده، تغییراتی در نحوه پرداخت حمایت‌ها انجام خواهد شد و تلاش می‌شود با استفاده از منابع حاصل از هدفمندی انرژی، میزان حمایت از دهک‌های پایین جامعه افزایش پیدا کند.

او همچنین درباره حمایت از خانواده‌ها گفت: در چارچوب قانون جوانی جمعیت و اعتلای خانواده، برنامه‌هایی با همکاری نمایندگان مجلس دنبال می‌شود که هدف آن افزایش حمایت از خانواده‌ها و بهبود شرایط زندگی آنهاست.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح «یسنا» نیز گفت: این طرح با هدف حمایت از تغذیه کودکان زیر پنج سال اجرا می‌شود و حمایت‌های ویژه‌ای برای خانواده‌های مشمول در نظر گرفته شده است.

عسکری همچنین از اجرای طرح «امید مادر و کودک» خبر داد و افزود: برای فرزندانی که از فروردین ۱۴۰۵ متولد می‌شوند، مبلغی به صورت ویژه در کارت مادر شارژ خواهد شد تا برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای استیفای حقوق بازنشستگان گفت: با همکاری قوه قضاییه و حمایت رئیس قوه قضاییه، بخشی از اموالی که به صورت غیرقانونی از مجموعه بنگاه‌های مربوط به بازنشستگان خارج شده بود، در حال بازگشت است.

عسکری خاطرنشان کرد: صلاحیت‌سنجی و اهلیت‌سنجی مدیران نیز بر اساس آیین‌نامه تدوین‌شده در حال پیگیری است و امیدواریم این اقدامات به نتایج مطلوب برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش مسئولان و دستگاه‌های مختلف در جریان بحران‌های اخیر گفت: استان کردستان با وجود شرایط خاص و مرزی بودن، توانست از چند بحران عبور کند.

او اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، کردستان در شمار چند استان امن نخست کشور قرار گرفته است؛ این در حالی است که استان در جریان جنگ اخیر آسیب‌های سنگینی را متحمل شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان افزود: در جنگ رمضان ۹۰ نفر از فرزندان استان به شهادت رسیدند و در جنگ ۱۲ روزه نیز ۶ نفر از فرزندان کردستان شهید شدند که یکی از این شهدا در داخل استان به شهادت رسید.

پورذهبی ادامه داد: با وجود حملات گسترده و آسیب به برخی زیرساخت‌ها، کالاها در استان نایاب نشد و با وجود افزایش قیمت‌ها، فراوانی کالا حفظ شد که این موضوع نتیجه تدابیر مسئولان و تلاش مجموعه‌های مختلف بود.

او با اشاره به وضعیت استان در جریان حملات اخیر بیان کرد: با وجود آسیب‌هایی که به سنندج و دیگر شهرهای استان وارد شد، دستگاه‌های اجرایی به فعالیت خود ادامه دادند و مردم و مسئولان میدان را خالی نکردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به این استان گفت: کردستان با توجه به شرایط و آسیب‌پذیری‌های موجود، نیازمند توجه ویژه در حوزه امکانات و رسیدگی به مسائل مردم است.

پورذهبی همچنین خواستار حمایت جدی‌تر از جامعه کارگری شد و گفت: جامعه کارگری جمعیت قابل توجهی را در استان تشکیل می‌دهد و با احتساب خانواده‌های این قشر، جمعیت تحت پوشش و تأثیر آن به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد.

او افزود: باید توجه ویژه‌ای به وضعیت جامعه کارگری در کردستان صورت گیرد؛ چرا که این قشر در شرایط مختلف با کمترین امکانات، خدمات زیادی ارائه می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده اشارهکرد و گفت: برخی صنایع استان در جریان حوادث اخیر آسیب دیده‌اند و تعدادی از کارگران آنها در ماه‌های گذشته از بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند.

پورذهبی با اشاره به واحد «الماس غرب» گفت: لازم است واحدهای آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند تا کارگرانی که بیکار شده‌اند، دوباره مشغول به کار شوند.

برهان صلواتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان نیز در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدا گفت: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با شهدای جامعه کارگری و اصناف در چند شهرستان استان برگزار شده است.

او افزود: این برنامه‌ها با محوریت شهرستان‌های قروه، دهگلان و بیجار و همچنین با محوریت سقز و مشارکت شهرستان‌های بانه و دیواندره و با همکاری سپاه بیت‌المقدس و فرمانداران شهرستان‌ها برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ادامه داد: برگزاری این برنامه‌ها در نهایت به برگزاری اجلاسیه شهدای جامعه کارگری و اصناف منجر شده است و این برنامه‌ها در مسیر برگزاری کنگره شهدای استان کردستان دنبال می‌شود.

صلواتی با قدردانی از دستگاه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این برنامه‌ها گفت: امیدواریم در ادامه مسیر و همزمان با برگزاری کنگره نهایی شهدای استان، شاهد مشارکت و همراهی بیشتر دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف باشیم.