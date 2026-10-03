در آیین بهره‌برداری از این طرح که با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، فرماندار پارسیان و معاونان اداره‌کل برگزار شد، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق روستایی تأکید شد.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در این مراسم ضمن اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان پارسیان اظهار کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاهای استان، نقش مؤثری در توزیع متوازن خدمات گردشگری، افزایش مدت‌زمان ماندگاری مسافران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و سبک زندگی جوامع محلی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به مشخصات فنی این طرح افزود: اقامتگاه بوم‌گردی «لیر» با حجم سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان در روستای مغدان احداث شده است. این مجموعه دارای ۱۶ اتاق با ظرفیت پذیرش ۵۰ نفر است که با بهره‌برداری از آن، برای ۶ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی شده است.

محمدی با بیان اینکه راه‌اندازی این‌گونه مجموعه‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان، زمینه حضور بیشتر گردشگران در مناطق روستایی را فراهم می‌کند، تصریح کرد: این امر به رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری، عرضه محصولات بومی، صنایع‌دستی و بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی کمک شایانی خواهد کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان با تأکید بر تنوع جاذبه‌های گردشگری پارسیان خاطرنشان کرد: سواحل زیبا، جاذبه‌های طبیعی، بافت‌های تاریخی و فرهنگ بومی این شهرستان، بستر مناسبی را برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده است و تقویت زیرساخت‌های اقامتی، یکی از نیازهای اساسی برای بهره‌مندی بهینه از این پتانسیل‌هاست.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های اقامتی در نقاط مختلف استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد محلی در دستور کار قرار دارد.

منبع خبر:اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان