باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، آسمان استان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری است. از ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به‌ویژه در ارتفاعات استان از جمله بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی، رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود. همچنین در پاره‌ای از نقاط که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال افزایش باد، بروز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

در بخش دریایی نیز، مناطق به‌ویژه محدوده جزایر خلیج‌فارس تا ساعات ظهر امروز با وزش بادهای جنوب‌شرقی متلاطم خواهد بود؛ لذا توصیه می‌شود تمهیدات لازم به‌ویژه در بنادر غربی استان برای تردد ایمن شناورها صورت پذیرد.

بنا بر اعلام هواشناسی، از ظهر فردا یکشنبه، با تغییر جهت باد به جنوب‌غربی، مناطق دریایی استان مواج خواهد شد و ناپایداری‌های عصرگاهی در ارتفاعات با شدت کمتر تداوم خواهد داشت. همچنین از فردا، ضمن کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز، افزایش دمای بیشینه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

منبع خبر:اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان