حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد و مجرمان باسابقه منطقه، پس از طی تشریفات قانونی، رسیدگی به پرونده و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش جمشیدی خیرآبادی فرزند خدامراد، از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد بود و سوابق مجرمانه متعددی در کارنامه خود داشت که موجب رعب و وحشت در میان شهروندان شده بود.

کلکسیون خلاف‌های سیاوش جمشیدی

کلاهبرداری، تهدید، سرقت، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی، مشارکت در آدم‌ربایی، قدرت‌نمایی، ایراد صدمه بدنی عمدی، تهدید با سلاح گرم و شلیک با سلاح کمری مقابل حوزه علمیه شهرکرد، از جمله سوابق متعدد سیاوش جمشیدی بوده که در مراجع انتظامی و قضایی ثبت شده است.

حضور فعال در کودتای ۱۴۰۴ و شلیک به ماموران پلیس

نامبرده همچنین در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ فعال بوده و با سلاح جنگی به سمت مأموران پلیس اقدام به شلیک گلوله کرده است.

خودرو گشتی نیرو‌های امنیتی در ۱۸ دی‌ماه گزارش می‌دهد که در خیابان ناصرخسرو شهرکرد، فردی شروع به تیراندازی به سمت مأموران مستقر در سمت مصلی امام خمینی (ره) کرده و پس از شلیک، سوار خودرو اس‌ال‌ایکس به شماره مشخص شده و از محدوده فرار کرده است.

دو روز بعد، خودرو شناسایی و سیاوش جمشیدی به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری دستگیر شد.

من اهل هر خلافی هستم

پس از دستگیری، سیاوش جمشیدی در مراحل مختلف به حمل و نگهداری سلاح، شلیک گلوله به سمت مأموران و سوابق مجرمانه پیشین خود اعتراف کرد.

نامبرده در جریان رسیدگی به پرونده نزد بازپرس اظهار داشته است که «من اهل هر خلافی هستم.»

وی در اعترافات خود گفته است: «روز ۱۸ دی‌ماه بعد از مهمانی به سمت منزل می‌رفتم، در مسیر جاده بسته بود، به همین دلیل مسیر حرکتم را تغییر دادم و در خیابان ناصرخسرو شهرکرد با سلاح کمری به سمت مأموران شلیک کردم، بعد به باغ برادرم رفتم، سلاح را تمیز کردم و یک تیر داخل کلت گذاشتم،‌ام‌فور را هم زیر خاک پنهان کردم.»

سلاح جنگی‌ام‌فور (M ۴) به همراه دو عدد خشاب، پس از دستگیری نامبرده کشف شد و سیاوش جمشیدی تعلق این سلاح به خود را نیز تأیید کرد.

همچنین بررسی‌های فنی اطلاعات تلفن همراه محکوم‌علیه که خود وی نیز نزد مقام قضایی آن را تأیید کرده است، حاکی از حضور مکرر وی در اغتشاشات و استفاده از سلاح بوده است.

نامبرده به مراتب و دفعات مختلف به اشخاص مختلف درخصوص حضور در اغتشاشات و استفاده از سلاح پیام داده است.

جمشیدی در پیام‌ها تأکید کرده است که زمان «چکاندن کار آخر» برای اتمام کار رسیده است.

یکی دیگر از متهمان پرونده نیز به نقل از سیاوش جمشیدی عنوان کرده است: «از مأموران می‌گفت، آیا بهتر نیست اینها را به گلوله ببندیم؟».

براساس مفاد پرونده، نامبرده در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته با ارتباط‌گیری با افراد در فضای مجازی نسبت به ساماندهی و انجام اقدامات ضد امنیتی اقدام کرده است و به مخاطبان خود گفته است برای انجام مأموریت یک میلیارد ریال پرداخت کنند.

پرونده سیاوش جمشیدی خیرآبادی پس از صدور کیفرخواست، با حضور وکیل وی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به مستندات موجود، به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شد.

گزارش مأموران که شلیک حداقل سه تیر توسط متهم را مشاهده کرده و شماره پلاک خودرو وی را اعلام کرده بودند، دستگیری متهم دو روز بعد با همان خودرو و همان اسلحه، تحقیقات مقدماتی انجام‌شده در دادسرا که طی آن متهم صراحتاً به کشیدن سلاح و شلیک گلوله در تجمعات اعتراف کرده است، اظهارات شهود و مطلعین که نشان می‌دهد متهم همواره سلاح به همراه داشته و حتی عنوان کرده است «باید گلوله خرج اینها شود»، پیام‌های رد و بدل شده توسط متهم در رابطه با حضور و شلیک گلوله در اغتشاشات، کشف چند قبضه سلاح جنگی و دفاعیات بلاوجه، از جمله دلایل دادگاه برای صدور حکم اعدام بوده است.

پس از صدور حکم، محکوم‌علیه از دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرد، اما قضات دیوان عالی کشور با بررسی پرونده و مستندات موجود، حکم صادرشده از سوی دادگاه را تأیید و ابرام کردند.

در نهایت، حکم اعدام سیاوش جمشیدی، یکی از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد، پس از طی تشریفات قانونی و تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، اعدام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
به درک یکی کمتر
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
خودش و خانواده اش و جامعه و کلا زمین خدا
به ارامش رسیدند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ه
۱۶:۰۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
ارزش اظهار نظر ندارند چنین افرادی همینکه این میکروب به درک واصل شده و شرش کوتاه باید از همه عوامل انسانی اعم از نیروی انتظامی و قوه قضائیه قدردانی کرد طبیعی هست افرادی که همانند این آدم نماها یا سرور و فاسد هستند از آنها حمایت کنند و به فکر سلامت و آلودگی جامعه هم نیستند که این افراد در گناهی که این افراد فاسد می کنند شریک جرم هستند و روزی باید تاوان دهند .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
خداروشکر .
۷
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
شیطان صفت انگل جامعه به درک واصل شد
۱۰
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اینایی که منفی دادن امیدوارم همچین شرور قاتل وحشی حطرناکی گیرتون بیاد قتل عامتون کنه تا آدم بد رو تشخیص بدید از خوب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
منافق به درک واصل شد
۱۰
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
امروز تو شهر همش بنر زده بودن از ایشون فکر می کردم حتما جوان خوبی بوده نگو اشرار بوده چرا شهرداری برخورد نمیکنه ؟
۷
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
من ایشون را از کودکی می‌شناختیم پدرش کشاورز و زحمت کش بود از کودکی خلافکار بوده، البته خارج از زادگاه،
۷
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
این روزها خوب کار می‌کنی قوه قضاییه ،آفرین
۷
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
احسنت. بعضی ها لیاقت زندگی ندارند و برای مردم خطرناک هستند
۶
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
احسنت بر نیروی انتظامی و قوه قضاییه برخوردها باید شدید و عبرت آموز برای همه باشد.
۵
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
محمدطهماسبی
۱۱:۵۶ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
خداقوت به قوه قضائیه
با این کوله بار از جرایم و این افکار خطرناک، جا داشت زود تر از اینا اعدام بشه.
۷
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
بره به جهنم
۷
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اشتباهی منفی دادم
رحم به اینگونه افراد نباید کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
تشکر از قوه قضاییه
۲۲
۵۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
واقعا ریشه یابی و اسیب شناسی کنین

این افراد از چ خونواده های هستن؟

چرا خوشی و تو مردم ازاری و ناهنجاری با جامعه ، جستجو میکنن

اکثر اینا تو کودکی بی عدالتی و چشیدند والدین معتاد یا خشن ،...
ک مهر و محبت ب فرزند منتقل نمیکنن

ما هم اینطور بودیم والدین مون پرتنشی و ب خونواده تزریق میکنن فقط نون حلال پدرمون تا حدی ما و سرپا نگه داشت

ولی کلاهمه مون نوعی ازار روحی و روانی دیدیم
۲۰
۲۲
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