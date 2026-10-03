باشگاه خبرنگاران جوان - پاگرد یک اداره، جایی برای چند دقیقه استراحت؛ همان‌جا که یک گفت‌وگوی معمولی می‌تواند با یک گلایه ساده شروع شود.

«واقعاً این سامانه‌های جدید کار را نابود کرده‌اند! هیچ چیزش درست کار نمی‌کند و مدیران هم اصلاً به فکر ما نیستند. شما هم در بخش خودتان با این کندی و قطعی‌های مداوم درگیر هستید؟»

جمله ساده به نظر می‌رسد؛ حتی شاید حس کنید بالاخره کسی پیدا شده که درد شما را می‌فهمد. اما همین حس همدردی می‌تواند گارد ذهنی را پایین بیاورد؛ جایی که یک درد‌دل معمولی، آرام‌آرام به افشای اطلاعاتی تبدیل می‌شود که نباید گفته می‌شد.

بنابراین سفره دلتان را باز می‌کنید: «آخ گفتید! اتفاقاً ما هم در پروژه اخیر به خاطر قطع شدن سرور اصلی و ضعف شدید سیستم پشتیبان، سه هفته عقب افتادیم و اصلاً امنیت داده‌ها روی هواست!»

تخلیه روانی انجام شد، اما در حقیقت، دقیقاً نقاط ضعف، گلوگاه‌های بحرانی و آسیب‌پذیری‌های عملیاتی سازمان خود را روی دایره ریختید؛ آن هم بدون اینکه طرف مقابل حتی یک ابزار جاسوسی به کار برده باشد.

مغز چگونه در دام «هم‌نوایی و درد‌دل» می‌افتد؟

در روان‌شناسی اجتماعی، «احساس ناخرسندی یا ناکامی مشترک» می‌تواند یکی از محرک‌های ایجاد پیوند عاطفی و صمیمیت شتاب‌زده باشد. وقتی دو نفر از یک موضوع یا یک ساختار گلایه می‌کنند، ذهن انسان ممکن است وضعیت را به شکل «ما در برابر آنها» تعریف کند. در این حالت، فرد مقابل دیگر یک «غریبه» یا «مخاطب بیرونی» دیده نمی‌شود، بلکه «هم‌رزم و دوست اعتمادپذیر» تلقی می‌شود.

در عملیات مهندسی اجتماعی نیز استفاده از شکایت و درد‌دل مشترک می‌تواند برای استخراج اطلاعات حساس یا همان Elicitation به کار گرفته شود. مهاجم با ایفای نقش یک «همکار مغبون»، «کارمند خسته» یا «مشتری شاکی»، فضای روانی لازم برای افشای نقاط ضعف ساختاری و خلأ‌های حراستی را فراهم می‌کند.

خلع‌سلاح با تحریک «نیاز به تخلیه هیجانی»

مهدی افراشته، پژوهشگر روان‌شناسی شناختی و تحلیل‌گر رفتاری، در تحلیل این سازوکار می‌گوید: «فشار‌های کاری و بوروکراسی‌های اداری حجم مشخصی از هیجانات منفی و انباشته را در کارکنان ایجاد می‌کنند. زمانی که شخصی با لحنی همدلانه اقدام به نقد آن ساختار می‌کند، قشر پیش‌پیشانی مغز که وظیفه پایش رفتار‌های محافظه‌کارانه و سنجش خطر را دارد، به دلیل نیاز مبرم ذهن به تخلیه هیجانی (Catharsis)، عملکرد کنترلی خود را به شدت کاهش می‌دهد.»

وی می‌افزاید: «در این تله شناختی، فرد تصور می‌کند در حال انجام یک درد‌دل دوستانه برای سبک شدن است؛ اما در واقع در حال ارائه یک «نقشه راه از نقاط ضعف و شکاف‌های حفاظتی سازمان» به فردی است که تنها نقش یک گوش شنوا و دلسوز را بازی می‌کند.»

تکنیک «شکایت هدایت‌شده» در پرونده‌های ضدجاسوسی

در برخی آموزش‌ها و هشدار‌های ضدجاسوسی آمریکا، از روش‌هایی مانند ایجاد زمینه مشترک، طرح گلایه و جلب همدلی برای ترغیب افراد به صحبت کردن و استخراج اطلاعات یاد شده است.

در چنین سناریوهایی، فردی که قصد جمع‌آوری اطلاعات دارد ممکن است با انتقاد از نحوه مدیریت، مشکلات کاری یا ادعای اجحاف مالی، سوژه را به درد‌دل کردن ترغیب کند. زمانی که سوژه شروع به موافقت و ارائه مصادیق می‌کند، اطلاعاتی مانند عناوین و اسامی مدیران کلیدی، میزان آمادگی و نقاط ضعف سامانه‌ها و خلأ‌های پروتکل‌های امنیتی ممکن است در میان همین گفت‌و‌گو‌ها افشا شود.

مراحل پیشرفت «تله شکایت مشترک»

۱. طرح یک گلایه یا انتقاد ساختاری: آغاز گفت‌و‌گو با نقد بوروکراسی، مدیریت یا مشکلات فنی.

۲. ایجاد حس هم‌نوایی و اعتماد: القای این حس که «ما هر دو قربانی یک سیستم ناکارآمد هستیم».

۳. تخلیه هیجانی سوژه: ترغیب فرد به ارائه مثال‌های ملموس از مشکلات کاری خود برای اثبات حرف طرف مقابل.

۴. استخراج نقاط ضعف: دریافت اطلاعات دقیق درباره خلأها، زمان‌بندی پروژه‌ها و ناآمادگی‌های سازمانی در میان گله‌گذاری‌ها.

فایروال ذهن را روشن نگه داریم

برای جلوگیری از افتادن در دام صمیمیت شتاب‌زده و درد‌دل‌های پرریسک اداری، مراعات چند اصل رفتاری ضروری است:

۱. جداسازی هیجان اداری از صیانت اطلاعات: نارضایتی از بوروکراسی یا عملکرد مدیران هرگز نباید مجوزی برای افشای جزئیات و آسیب‌پذیری‌های کاری باشد.

۲. شناخت ترفند «صمیمیت شتاب‌زده»: به ارتباطاتی که در همان برخورد اول با نقد شدید و درد‌دل‌های سنگین آغاز می‌شوند، با دیده هوشیاری نگاه کنید.

۳. پاسخ با جملات خنثی: در برابر گلایه‌های کاری دیگران، به جای ارائه مصادیق اداری خود، از جملات کلی و بی‌طرفانه استفاده کنید؛ مانند: «به هر حال هر مجموعه‌ای چالش‌های خودش را دارد.»

۴. کانالیزه کردن نظرات و انتقادات: مشکلات اداری و فنی را فقط از طریق فرآیند‌ها و کانال‌های رسمی سازمانی پیگیری کنید، نه در گپ‌زدن‌های غیررسمی با افراد ناشناس.

در نهایت، نفوذ همیشه با سؤال‌های مستقیم یا جاسوسی پیچیده رخ نمی‌دهد؛ گاهی یک «همدردی ظاهری روی زخم‌های کاری» کافی است تا خودمان تمام نقاط ضعف خانه را به غریبه‌ها نشان دهیم.

منبع: خبرگزاری فارس