سخنگوی آبفای استان تهران گفت: مجموع میزان ذخایر پشت سد‌های تهران ۴۱۲ میلیون مترمکعب است که در شرایط مطلوب باید حدود ۶۰۵ میلیون مترمکعب ذخیره آب پشت سد‌های پنج‌گانه تهران داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تابستان امسال را سپری کردیم و آغاز سال آبی از ابتدای مهر شروع شد. سال گذشته با ۱۷۶ میلی‌متر بارندگی به پایان رسید، در حالی که میزان بارندگی نسبت به بلندمدت در تهران ۲۸۰ میلی‌متر است.

او افزود: بیش از ۱۰۰ میلی‌متر تقریباً کسری بارندگی داریم و میزان پرشدگی سد‌های تهران حدود ۲۲ درصد است. سد کرج نیز به جهت تدابیری که اندیشیده شده، از وضعیت ذخیره مناسب‌تری برخوردار است.

بخشی ادامه داد: مجموع میزان ذخایر پشت سد‌های تهران ۴۱۲ میلیون مترمکعب است که در شرایط مطلوب باید حدود ۶۰۵ میلیون مترمکعب ذخیره آب پشت سد‌های پنج‌گانه تهران داشته باشیم.

سخنگوی آبفای استان تهران تصریح کرد: نسبت به سال گذشته وضعیت بهتر است و حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب بیشتر ذخیره در سد‌های پنج‌گانه وجود دارد، اما همچنان نسبت به بلندمدت و شرایط ایده‌آل حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب کسری داریم.

او گفت: تمام تلاش مجموعه استان تهران برای برقراری آب شرب پایدار با بهترین کیفیت در کلیه ساعات شبانه‌روز، با اهتمام مهندسان و متخصصان و برای رفاه شهروندان است.

بخشی با اشاره به وضعیت آبخوان‌های تهران اظهار کرد: تلاش این است که با برداشت کمتر از سفره‌های زیرزمینی و برداشت مناسب از آب‌های سطحی، فرصتی برای استراحت سفره‌های زیرزمینی فراهم شود؛ چرا که ۶ سال خشکسالی تأثیر بسیار سویی بر آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی گذاشته است.

وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم با برداشت کمتر از سفره‌های زیرزمینی، استراحتی به شبکه زیرزمینی تأمین آب تهران بدهیم.

برچسب ها: وضعیت سدها ، وزارت نیرو ، سدهای تهران
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