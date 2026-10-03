مداح اهل بیت (ع) از واکنش خانواده‌های شهدای لبنان هنگام دریافت هدایا از سوی رهبر معظم انقلاب گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سعید حدادیان، مداح اهل بیت (ع) درباره هدایایی که رهبر معظم انقلاب برای خانواده‌های شهدای لبنان فرستادند، گفت: آن هدایایی که رهبر معظم انقلاب برای مجاهدین و خانواده معظم شهدا فرستادند، گرچه شاید از لحاظ مادی ارزش بالایی نداشت، ولی برای این عزیزان این چفیه‌ها مانند پیراهن یوسف (ع) و این انگشتر‌ها مانند خاتم سلیمان بود. 

حدادیان ادامه داد: آنها مانند گل شکوفا شدند و امیدوار شدند از اینکه اینگونه رهبرِ جبهه مقاومت و امامِ جبهه حق به یادشان است. تا آنجایی که اطلاع دارم این اولین‌بار است که رهبر معظم انقلاب مانند پدر بزرگوارشان با اهدای انگشتر به کسانی که دوستشان دارند، این برنامه را پیاده کردند.

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برچسب ها: سعید حدادیان ، هدایا ، رهبر انقلاب
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