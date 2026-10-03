باشگاه خبرنگاران جوان - درادامه رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی ناگویا یونس امامی در وزن ۷۴کیلوگرم کشتی آزاد، در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۶ رازامبک جمال‌اف از ازبکستان را شکست داد. در مرحله یک‌چهارم نهایی در مصاف با جاگلان از هند ۱۰ بر صفر پیروز و راهی نیمه نهایی شد. امامی در این مرحله مقابل نورکوژا کایپانوف از قزاقستان با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید و فینالیست شد.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، غلامرضا نوروزی نایب رئیس کمیته ملی المپیک، مهدی گودرزی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، رضا شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی از نزدیک تماشاگر این دیدار بودند.