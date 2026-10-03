نماینده وزن ۹۷ کیلو گرمی کشورمان با پیروزی بر نماینده دورگه کشور میزبان به فینال رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی ناگویا امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷کیلوگرم کشتی آزاد، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را از پیش روی برداشت. وی در دور دوم در مصاف با هملیف از ترکمنستان دیدار کرد و با پیروزی ۱۰ بر صفر راهی نیمه‌نهایی شد. در این مرحله آرش یوشیدا از طاپن را ۴بر۳ برد و فینالیست شد.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، غلامرضا نوروزی نایب رئیس کمیته ملی المپیک، مهدی گودرزی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، رضا شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی از نزدیک تماشاگر این دیدار بودند.